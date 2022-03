Europa League. Il Lione batte il Porto 0-1 l’Eintracht passa a Siviglia 2-1

Lione di Bosz batte il Porto di Sergio Conceiçao che aveva eliminato la Lazio ai Playoff: decide un gol dell’ex milanista Paquetá. A Siviglia, invece, ‘Gara 1’ se l’aggiudica l’Eintracht Francoforte, che batte il Betis per 2-1 in trasferta. Giovedì prossimo i match di ritorno

PORTO-LIONE 0-1 (Highlights)

59′ Paquetá

Il Tabelino

Porto (4-4-2): Diogo Costa; J. M. N. Lopes (80′ W. Galeno), Mbemba, Pepe (46′ R. Semedo), Sanusi; Otavio (88′ Chico Conceiçao), Vitor Ferreira, Uribe, Pepe; Evanilson (72′ Toni Martinez), Taremi (80′ Fabio Vieira). All.: S. Conceiçao.

Lione (4-4-2): A. Lopes; Emerson Palmieri, Lukeba, Thiago Mendes, Dubois (82′ Malo Gusto); Toko-Ekambi, Ndombelé, Caqueret, Faivre (80′ Aouar); Paquetá, Dembelé. All.: Bosz.

L’ottavo di finale di andata di Europa League disputato al Dragao tra Porto e Lione è iniziato con un impatto tra il brasiliano ex Milan e il difensore portoghese: uno scontro faccia contro faccia fortuito ma molto doloroso, per il quale è stato necessario l’intervento degli staff medici delle due squadre. Fortunatamente l’episodio non ha avuto brutte conseguenze e una vistosa fasciatura alla testa non ha impedito a Paquetà di segnare il gol partita al 59′.

REAL BETIS-EINTRACHT 1-2

14′ Kostic (E), 30′ Fekir (B), 32′ Kamada (E)

Il Tabellino

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Sabaly, Pezzella, Gonzalez, Ruibal (77′ Tello); Rodriguez, Carvalho (61′ Juan Miranda); S. Canales, Fekir, Juanmi (61′ Joaquin); W. José (77′ Borja Iglesias). All.: Pellegrini.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; N’Dicka, Hinteregger, Tuta; Kostic, Sow, Jakic, Knauff; Kamada (78′ Lnez), Lindstrom (73′ Hauge); Borré (86′ Lammers). All.: Glasner.