Derby d’Italia ad esordio di Rhinos e mastini nella week 2 di IFL

Seconda giornata in Prima Divisione e riflettori puntati sul Game of the Week, il ‘derby d’Italia’ tra Seamen Milano e Panthers Parma. Attesa e curiosità anche per il ritorno in campo dei Rhinos Milano e per l’esordio assoluto dei Mastini Verona.

Week 2 per l’Italian Football League, il Campionato Italiano di Prima Divisione, che avrà come piatto forte il remake del 40° Italian Bowl, ovvero la sfida ad alta tensione tra Seamen Milano e Panthers Parma. Il “derby d’Italia” come viene soprannominata questa partita dagli appassionati, si giocherà nella splendida cornice del Velodromo Vigorelli, la cui ristrutturazione sta giungendo al termine a regalare ai milanesi e al football italiano uno dei “gridiron” più belli d’Europa. Tre vittorie su altrettanti scontri diretti per i Panthers la scorsa stagione, il che fa ben immaginare la sete di “vendetta” che avranno i Marinai di coach Pokorny, probabilmente mai così pronti ad inizio stagione, dopo lunghi mesi di intensa preparazione. I Seamen hanno dominato la gara contro i Ducks della scorsa settimana, mentre i Panthers hanno faticato non poco contro i Guelfi Firenze per portare a casa la prima W stagionale: a prescindere dalla forza messa in campo dai rispettivi avversari nella prima giornata del Campionato, il risultato ha sovvertito le sensazioni della vigilia, accendendo ancor di più gli entusiasmi per il Game of the Week della IFL. Appuntamento, dunque, al Vigorelli sabato 12 alle ore 18.00.

Sempre sabato, ma alle 21.00 esordio assoluto in Prima Divisione per i Mastini Verona, ospiti all’Alfheim Field dei Warriors Bologna, chiamati ad un’immediata reazione dopo la sconfitta subita in rimonta dai Dolphins Ancona la scorsa settimana. Tanta curiosità attorno a questo match, con i veronesi attesi su uno dei campi storici del football italiano: la possibilità di visionare i filmati del primo impegno stagionale degli avversari mette i Mastini strategicamente in leggero vantaggio, posto che coach Franco Bernardi sia riuscito a trovare in settimana la chiave di lettura giusta per arginare l’efficace gioco aereo orchestrato dal canadese Cousineau. Per i Warriors di coach Girogio Longhi le incognite sono parecchie, a cominciare dall’impatto che gli import veronesi, guidati dal QB americano Taylor Watkings avranno sulla partita. Fondamentale per i Mastini sarà domare le emozioni, per i Warriors imporre la propria esperienza per recuperare subito terreno e posizioni nel ranking.

Domenica, una sola partita, quella dei Ducks Lazio contro i Rhinos Milano, secondo impegno casalingo e seconda partita contro un team milanese per i laziali guidati da coach Dan Pippin. Pur con tutte le attenuanti del caso, i Ducks non hanno brillato la scorsa settimana, mostrando un certo ritardo di preparazione, oltre che di timing in fase offensiva. L’avversario di questo weekend, i Rhinos, con tutte le incognite legate alla prima stagionale, all’età media piuttosto bassa e ai nuovi import, può e deve essere affrontato in modo diverso se si vuole cancellare subito la sconfitta della scorsa settimana. Attenzione alla Milano nero-arancio, però, perché è quella che in off-season, forse, ha parlato meno ma alle spalle ha tutta l’esperienza che serve per tornare ad essere protagonista in questo campionato.

Programma ufficiale:

ITALIAN FOOTBALL LEAGUE – Week 2

Sabato, 12 marzo

h. 18.00 Seamen Milano vs Panthers Parma

h. 21.00 Warriors Bologna vs Mastini Verona

Domenica, 13 marzo

h. 14.00 Ducks Lazio vs Rhinos Milano

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming, in abbonamento, sulla piattaforma ELEVEN SPORTS (https://elevensports.com/it/italy)

Costi abbonamento:

Euro 7,99/mese

Euro 24,99/stagione (incluso Italian Bowl) Ph. Cr