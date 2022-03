Champions League : Al Bernabeu impresa Real! Battuto il Psg 3-1

Real Madrid con Benzema avanti tutta ! Psg battuto , parigini eliminiti agli ottavi.

Nel ritorno degli ottavi di Champions League, la squadra di Ancelotti batte 3-1 in rimonta la corazzata di Pochettino e ribalta il risultato dell’andata conquistando il pass per i quarti di finale con una prestazione super. Al Bernabeu nel primo tempo Mbappé (39′) illude i parigini sbloccando la gara, poi sale in cattedra Benzema che regala il passaggio del turno ai Blancos con una tripletta da favola (61′, 76′, 78′). Sul primo gol decisivo un errore di Donnarumma.

IL TABELLINO

REAL MADRID-PSG 3-1

Real Madrid (4-3-3): Courtois ; Carvajal (21′ st Lucas Vazquez ), Militão , Alaba , Nacho ; Modric , Kroos 5,5 (12′ st Camavinga ), Valverde ; Asensio (12′ st Rodrygo ), Benzema , Vinicius .

A disp.: Lunin, Vallejo, E. Hazard, Marcelo, Bale, Ceballos, Isco, Mariano Diaz. All.: Ancelotti

Psg (4-3-3): Donnarumma ; Hakimi (43′ st Draxler), Marquinos , Kimpembe , Nuno Mendes ; Danilo (36′ st Di Maria ), Verratti , Paredes ; Messi , Neymar , Mbappé .

A disp.: Navas, Icardi, Dagba, Wijnaldum, Diallo, Kehrer, Gueye, Dina Ebimbe, Simons, Michut. All.: Pochettino

Arbitro: Makkelie (Ola)

Marcatori: 39′ Mbappé (P), 16 st Benzema (R), 31′ st Benzema (R), 33′ st Benzema (R)

Ammoniti: Nacho, Vinicius, Carvajal, Lucas (R); Paredes, Donnarumma, Hakimi, Kimpembe (P)