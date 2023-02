Uno sguardo alla Serie C: Matteo Marani è il nuovo presidente di Lega Pro

A cura di Marco Foianesi.– Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro, eletto con 39 voti su 58 presenti, più del doppio dello sfidante Marcel Vulpis. Il noto giornalista di Sky, 52enne succede cosi al dimissionario Ghirelli che oltre aver lasciato un vuoto, aveva fallito nel progetto di riforma del campionato. Una Serie C sempre più povera che Marani insieme ai suoi vice Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri dovrà riformare per arrivare a quella sostenibilità economica di cui ha bisogno per il fatto che le squadre hanno costi da professionismo ma ricavi da dilettanti. (Ph. www.napolimagazine.it)

IL campionato intanto prosegue.

Il girone A sarà impegnato questo sabato.La capolista Pro Sesto cercherà di mantenere il primato nella sfida casalinga conto la Juventus Under 23 reduce da tre vittore consecutive. L’inseguitrice più accredita il Pordenone se la vedrà sul proprio terreno di gioco contro un Mantova in piena lotta retrocessione. Interessante la sfida tra le squadre più in forma Trento-Pro Patria.

Nel Girone B , la capolista Reggiana, dopo il passo falso di Ancona cercherà di riscattarsi in casa nel posticipo del lunedì contro un Gubbio che è tornato a volare in trasferta, vincendo a Rimini la sua settima partita esterna. Cercheranno di mettere pressione le rivali Cesena ed Entella, impegnate nelle trasferte di Imola ed Olbia.

Nel girone C l’imbattuto Catanzaro andrà nella città dei Papi, Viterbo, per ribadire che la fumata bianca per la Serie B è questione di attimi. In zona play-off intriganti le sfide tra il Crotone distanziato di undici punti dalla vetta e un Foggia lanciato e Cerignola-Avellino.