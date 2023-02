Tennistavolo Sassari:Oyebode vince in nazionale contro la Slovacchia

La A2 maschile gioca a Milano, la B2 a Terni – La B femminile difende il primato a Roma. L’Italia maschile batte la Slovacchia 3-0 e coglie la sua prima vittoria nel Gruppo 5 di qualificazione ai Campionati Europei, che vivranno la fase finale a settembre in Svezia.(Ph.;Oyebode a destra)

Giovedì sera a Bratislava nel loro ultimo incontro i ragazzi guidati da coach Lorenzo Nannoni hanno vinto tutti e tre i confronti ed è stato proprio l’atleta del Tennistavolo Sassari John Oyebode ad aprire bene la sfida superando 3-0 Adam Klajber. Di Jordy Piccolin e Carlo Rossi gli altri successi.

Campionati maschili – Trasferta durissima per la A2 maschile del Tennistavolo Sassari: sabato alle 16 sul campo della Aon-Milano Sport Tennistavolo, vice capolista con 12 punti. All’andata è finita in parità: 3-3 con doppia vittoria di Ganiyu Ashimiyu su Azeez Amole Solanke e Stefano Tomasi, più successo al quinto set di Marco Bressan su Mattias Mongiusti per un pareggio ottenuto in rimonta. Occorrerà davvero una grande prova di tutto il terzetto (Marco Poma è reduce da una buona prestazione agli assoluti di Terni) per strappare almeno un punto.

La squadra sassarese è attualmente quinta ed è reduce dalla sconfitta nel recupero contro la Torino Eurologistica.

Nella B2 maschile invece il Tennistavolo Sassari è impegnato domenica a Terni. Obiettivo bissare la netta vittoria dell’andata per 5-1 grazie alle doppiette di Segun Olawale e Tonino Pinna, più la vittoria in apertura di Luca Baraccani. La formazione sassarese è attualmente terza, mentre il Terni è uno dei fanalini di coda del girone F.

B femminile – Capolista del girone I, il Tennistavolo è atteso dal concentramento nel campo della Eureka Roma che la vedrà affrontare domenica due gare. La prima è contro la Giovanni Castello A, che ha battuto all’andata 4-2. Si tratta di uno scontro decisivo, visto che l’avversaria è seconda a due lunghezze. Se il team composto da Laura Pinna, Claudia Caragea, Elena Rozanova e Stanislava Burenina vince ancora, il primato è in cassaforte.

La seconda partita del concentramento è il derby col Muravera che ha visto all’andata la squadra sassarese prevalere con un netto 4-0.