Milan – Torino: il Diavolo ha bisogno di uno stregone, convocato Zlatan Ibrahimovic

A cura di Marco Foianesi. Venerdì 10 febbraio si disputerà l’anticipo della 22esima giornata, Milan-Torino una classifica del nostro campionato.Netto predominio rossonero in 76 incontri, con 45 vittorie 20 pareggi e soli 11 vittorie granata. Ph.: stadio San Siro – Giuseppe Meazza

L’ultima addirittura 38 anni fa con rete dell’austriaco Walter Schachener. Da quel momento solo pochi pareggi, e da 5 anni a questa parte solo sconfitte. Ma recentemente il Torino è stato capace di espugnare S.Siro nei supplementari negli ottavi di Coppa Italia. Una partita in cui mister Pioli aveva schierato molte riserve, ma da quel momento è andato in crisi. Un solo pareggio in rimonta a Lecce, poi solo sconfitte, pesanti sia nei risultati che per gli obiettivi stagionali che rischiano andare in fumo.Un Milan ferito in cerca di riscatto, non si può permettere altri passi falsi. La classifica dice che in questo momento è fuori dalla zona Champions, ma l’avversario viene da un buon momento e sente profumo di Europa. La grande novità è la convocazione del suo leader indiscusso, Zlatan Ibrahimovic che avrà voglia di trascinare almeno emotivamente la squadra e partirà dalla panchina. Dovrebbe ritornare titolare lo svogliato Leao, scaricato da Pioli nel derby perso, insieme al francese Giroud. In casa Torino sarà assente il giovane regista Ricci, una assenza importante per schemi di Juric, possibile debutto del neo acquisto Vieira proveniente dalla Sampdoria.Il Milan non può più sbagliare, il giovane Toro cercherà di stupire, basterà la presenza di Ibrahimovic per matarlo?