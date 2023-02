I Campionati Europei Indoor di Samsun (Tur) posticipati al 19-24 febbraio 

A causa del terremoto che ha sconvolto il sud della Turchia sono stati posticipati gli Europei Indoor di Samsun (Tur). La rassegna continentale, prevista dal 13 al 18 febbraio, si disputerà dal 19 al 24 febbraio. Già stilato il nuovo programma di gara.

A seguito del forte terremoto che ha colpito il sud della Turchia, il ministro turco della Gioventù e dello Sport Mehmet Kasapoğlu ha sospeso tutti gli eventi sportivi previsti nel Paese. Pertanto, la Federazione turca di tiro con l’arco ha annunciato che i Campionati europei indoor, che si sarebbero disputati a Samsun, in Turchia, dal 13 al 18 febbraio, sono stati rinviati.

La rassegna continentale al chiuso, che vedrà impegnata anche la delegazione azzurra con 32 arcieri tra senior e junior, delle divisioni ricurvo, compound e arco nudo, è slittata di una settimana e si svolgerà dal 19 al 24 febbraio.

Naturalmente la Federazione mondiale e la Federazione europea, così come la FITARCO, esprimono le più sentite condoglianze al popolo turco e a tutti i membri della Federazione turca di tiro con l’arco.



IL PROGRAMMA AGGIORNATO – La Federazione Europea ha già pubblicato il nuovo calendario della competizione che vedrà le delegazioni in campo per i tiri di prova domenica 19 febbraio, mentre le 60 frecce di qualifica che definiscono il tabellone degli scontri diretti sono in programma tutte lunedì. Da martedì 21 inizieranno le eliminatorie individuali con gli scontri fino agli ottavi di finale. Mercoledì 22 scenderanno in campo prima le squadre, con le sfide fino alle semifinali, e poi di nuovo gli arcieri nell’individuale con i match anche in questo caso fino alle semifinali. Giovedì 23 sarà il giorno delle finali Under 21 di tutte le divisioni, venerdì 24 ultimo giorno di gare con tutte le sfide valide per le medaglie dei Senior.

I CONVOCATI – Lo staff tecnico ha stilato la lista dei convocati, nell’arco olimpico maschile gareggeranno Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), mentre nel femminile ci saranno Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), fresca dell’oro nella tappa di Indoor Series di Nimes, Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro).

Tra gli Junior la scelta è ricaduta su Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri Giovanni dalle bande Nere), Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), Emiliano Rampon (Arcieri Sagittario – Dlf Roma), Roberta Di Francesco (Arcieri Abruzzesi), Ginevra Landi (Compagnia Arcieri Giovanni dalle Bande Nere) e Chiara Compagno (Arcieri Sagittario del Veneto).

Al gran completo anche la squadre compound che vedrà sulla linea di tiro Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Jacopo Polidori (Arcieri Torrevecchia), Sara Ret (Arcieri Cormons), Elisa Roner (Kosmos Rovereto), Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino).

Sei anche gli arcieri della categoria Junior Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Lorenzo Gubbini (Arcieri di Assisi), Rosario Sidoti (Polisportiva P.A.M.A. sez. Tiro con l’arco), Michelle Maria Bombarda (Arcieri Decumanus Maximus), Martina Del Duca (Arcieri Uras), Martina Serafini (Arco Club Tolmezzo).

Nell’arco nudo l’Italia si presenterà con Valter Basteri (Compagnia Frecce Apuane), Bruno Bassetta (Compagnia Arcieri Falisci) e Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) al maschile e al femminile con Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), Fabia Rovatti (Ki Oshi) rispettivamente campionessa e vicecampionessa d’Europa Indoor in carica e Laura Turello (Arcieri Udine).

Tra gli Junior la scelta è ricaduta su Davide Cabua (Arcieri Uras) e Rania Braccini (Compagnia Arcieri Lucca).



Lo staff che accompagnerà gli arcieri azzurri a Samsun sarà composto da Franco Beccari (Capo Delegazione), dal Direttore Tecnico Arco Olimpico Giorgio Botto, dai tecnici Arco Olimpico Matteo Bisiani e Amedeo Tonelli, dal Direttore Tecnico Arco Compound Flavio Valesella, dal tecnico Compound Stefano Mazzi, dal Direttore Tecnico Arco Olimpico (Giovanile) Ilario Di Buò, dal tecnico Arco Olimpico (Giovanile) Guendalina Sartori, dal tecnico Arco Nudo Daniele Bellotti, dal preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti e dallo psicologo Manolo Cattar