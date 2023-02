Europei Ciclismo su pista. Jonathan Milan conquista l’Oro nell’inseguimento

Jonathan Milan si è confermato campione europeo dell’inseguimento individuale nella rassegna continentale in corso a Grenchen, in Svizzera.

Nella finale per l’oro l’azzurro ha battuto il britannico Daniel Bigham, ex primatista dell’ora. Bronzo al tedesco Tobias Buck-Gramcko. Per l’Italia si tratta della quarta medaglia dopo gli ori di Simone Consonni nella corsa a punti e del quartetto azzurro nell’inseguimento a squadre (Ganna, Milan, Moro e Lamon), e dell’argento nel ‘team pursuit’ femminile (Balsamo, Alzini, Guazzini e Fidanza). Con l’oro nell’inseguimento individuale, Milan ha bissato anche quello della gara a squadre, vinto ieri insieme a Filippo Ganna, Francesco Lamon e Manlio Moro.