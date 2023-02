Biermans si aggiudica la Muscat Classic

Foto -© A.S.O. / Associazione ciclistica dell’Oman / Thomas Maheux

Jenthe Biermans (Team Arkéa-Samsic) ha alzato un dito al cielo venerdì, vincendo la prima edizione del Muscat Classic. A 27 anni, il pilota belga ha conquistato la sua prima vittoria da professionista, un paio di settimane dopo il suo primo podio. E aveva un significato molto speciale per Biermans: “L’anno scorso è morto il padre della mia ragazza. Ha sempre detto nelle sue ultime parole che avrei potuto vincere. Questo è per lui”. Ha avuto la meglio su Jordi Warlop (Soudal Quick-Step) e Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) nello sprint di un gruppo ridotto. I corridori affronteranno nuove battaglie da sabato, con la 12a edizione del Tour of Oman.

Ordin d’Arrivo:

Jenthe Biermans

(Team Arkéa-Samsic)

in 4h27’48’’

2°

Jordi Warlop

(Soudal Quick Step)

a 0”

3°

Andrea Vandrame

(Squadra Citroën AG2R)

a 0”