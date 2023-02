Bergamo, nessuno sconto alla Conad. Held: “Ci vuole continuità”

Reggio Emilia, l’antitesi di un faccia a faccia. Lo scorso anno l’incrocio si era trasformato in una sfida infinita tra Coppa Italia, Supercoppa e campionato, all’andata i reggiani l’avevano spuntata facendo leva sulla prestazione sprecona dei nostri, oggi in palio ci sono tre punti che possono trasformarsi in ossigeno puro. L’Agnelli Tipiesse attende la Conad (domani ore 19,30 al PalaIntred) con la ferma intenzione di rischiarare l’orizzonte. I ko con Porto Viro e Castellana Grotte hanno fatto scivolare i ragazzi di Graziosi al quinto posto a – 7 dal secondo posto occupato dalla BCC (36 punti contro 29) mentre gli ospiti sono terzultimi con 21 punti e reduci da quattro sconfitte consecutive.

Dal lato reggiano l’ex di turno è lo schiacciatore Romolo Mariano cresciuto in Olimpia, nelle fila rossoblù hanno fatto il percorso inverso prima Antonio Cargioli poi, nell’ultima estate, capitan Roberto Cominetti e Tim Held. E’ proprio lo schiacciatore nato a Macerata, il cui ritorno in campo era stata la sola nota lieta dell’1-3 incassato al PalaBigi lo scorso 6 novembre, a presentare l’incontro: “Il match di domani – sottolinea Held – è molto importante per riprendere un po’ di consapevolezza nei nostri mezzi. Rispetto all’andata cambierà il nostro approccio perché quello che dobbiamo fare è trovare maggiore continuità nel gioco. Esattamente ciò su cui ci siamo concentrati particolarmente nella pausa”.

Agnelli Tipiesse pronta a scendere in campo con la formazione-tipo: Jovanovic in palleggio, Padura Diaz opposto, Cargioli e Copelli al centro, Cominetti ed Held in banda e Toscani.

ARBITRI – Giuliano Venturi di Torino, Davide Prati di Pavia; video Check: Michele Buonaccino D’Addiego; segnapunti: Annalia Marangio

TV – Diretta Volleyballworld.tv (tutte le info e sottoscrizione abbonamenti www.volleyballworld.tv)

IL RITORNO DI BONNY – In telecronaca a fianco di Michele Mologni tornerà al commento tecnico Lorenzo Bonetti. L’ex schiacciatore lo scorso anno ha terminato la sua carriera che l’ha portato ad un percorso ventennale in serie A cominciato nelle fila di Bergamo in A2 nel 2006/2007.