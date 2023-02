Adidas presenta UWCL pro balla Einghoven ilpallone ufficiale della finale women’s Champions league

Presentato ieri UWCL Pro Ball Eindhoven, il pallone ufficiale per le fasi a eliminazione diretta e la finale della UEFA Women’s Champions League 2022/23. Lanciato all’inizio di un altro anno incredibilmente emozionante per il calcio, il nuovo pallone celebra l’architettura innovativa e gli elementi di design per cui è nota Eindhoven, città che ospiterà la finale.

Su uno sfondo blu scuro che rappresenta la vivacità della città di notte, i dettagli al neon sul pallone fanno riferimento alla nomea di Eindhoven come la Città delle Luci. Ogni grafica al neon iridescente rappresenta luoghi di riferimento illustri e caratteristiche famose della città, tra cui lo stadio di Eindhoven, l’Evoluon e una simbolica lampadina audace e colorata.

Le caratteristiche stelle bianco-perlate della Champions League spiccano sui bordi fluorescenti, evidenziando il contrasto tra l’imponente architettura storica e moderna di Eindhoven e la fiorente scena della Light Art che sta crescendo in città.

Matthew Davidson, responsabile del marketing globale del marchio adidas Football: “Il 2023 si preannuncia un altro anno incredibile per il calcio, con una serie di tornei da attendere con ansia, tra cui le fasi a eliminazione diretta della UEFA Women’s Champions League 2022/23. Siamo davvero soddisfatti di come abbiamo catturato l’iconica architettura culturale e la natura artistica della città di Eindhoven con la UWCL Pro Ball Eindhoven. C’è ancora molta strada da fare per le squadre che le squadre che conquisteranno la finale, quindi speriamo che questo pallone le ispiri durante il viaggio”.

Per essere al passo con le esigenze del gioco moderno, il pallone è dotato di una serie di tecnologie adidas che ottimizzano le prestazioni, tra cui l’innovativa texture della superficie PRISMA che offre ai migliori giocatori d’Europa una maggiore precisione sul pallone. Il rivestimento esterno, presente su tutti i palloni da gioco ufficiali della UEFA Champions League, offre una presa sicura e un controllo totale, mentre la struttura termicamente incollata e senza cuciture è stata progettata per offrire le massime prestazioni.

Dal 2021 adidas è orgogliosamente Partner Ufficiale della UEFA Women’s Football, e ha esteso il rapporto a tutte le competizioni femminili UEFA a livello nazionale e internazionale. adidas si batte da tempo per l’equità nello sport e promuove opportunità e inclusione per il gioco femminile e non solo, attraverso iniziative come l’adidas Football Collective (aFC), una cooperativa unica di individui, club e comunità di tutto il mondo, uniti dalla convinzione che attraverso il calcio si possa creare un cambiamento positivo.

In questo contesto, la partnership in corso tra adidas e Common Goal prevede che l’1% di tutte le vendite nette globali di palloni da calcio adidas sia destinato a iniziative che promuovono un cambiamento sociale duraturo per le comunità svantaggiate, contribuendo a creare un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio.

‘ UWCL Pro Ball Eindhoven celebra la vivacità e l’unicità dell’architettura di Eindhoven, la città che ospita la finale di questa stagione di UEFA Women’s Champions League;

celebra la vivacità e l’unicità dell’architettura di Eindhoven, la città che ospita la finale di questa stagione di UEFA Women’s Champions League; I dettagli al neon si stagliano su uno sfondo blu scuro e rendono omaggio alla reputazione di Eindhoven come Città della Luce, mentre le grafiche in grassetto celebrano alcuni luoghi di riferimento iconici della città;

L’1% di tutte le vendite nette di palloni da calcio adidas sarà devoluto al movimento Common Goal per sostenere le comunità calcistiche di base in tutto il mondo;

L’UWCL Pro Ball Eindhoven èdisponibile nei negozi adidas e su adidas.it al prezzo di 150€.

La finale della UEFA Women’s Champions League 2023 si svolgerà a Eindhoven il 3 giugno. UWCL Pro Ball Eindhoven è disponibile da oggi – al prezzo di 150 euro per l’edizione pro – nei negozi adidas e online su adidas.it.