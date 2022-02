Tour dell’Oman 2022: Gaviria vince la prima tappa

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ha alzato le braccia come vincitore alla fine della tappa 1 del Tour of Oman, 138 km da Al Rustaq Fort all’Oman Convention and Exhibition Centre.

Il colombiano “Misil” ha superato Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) e Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) per prendere la maglia di leader già nel suo primo giorno di gara, come ha fatto al Tour de France nel 2018. Velocisti è salito nel tratto finale in salita dopo una giornata animata dagli attaccanti. Mohammed Al-Wahibi ha fatto la fuga iniziale per la squadra nazionale dell’Oman e Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) ha mostrato la sua forza nella parte collinare della tappa. Il secondo giorno è più piatto, ma i 167,5 km sulla costa dovrebbero portare di nuovo intense gare sulla strada per la Suhar Corniche.

CLASSIFICA Tappa

1. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 03h17’04”

2. Mark Cavendish (Quick – Step Alpha Vinyl Team) +00”

3. Kaden Groves (Team BikeExchange – Jayco) +00”

CLASSIFICAZIONE GENERALE

1. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) 03h06’04”

2. Mark Cavendish (Quick – Step Alpha Vinyl Team) +02”

3. Kaden Groves (Team BikeExchange – Jayco) +04”