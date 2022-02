Pechino 2022: snowboard cross, Omar Visintin conquista il bronzo

Ottava medaglia per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Pechino: è il bronzo di Omar Visintin nello snowboard cross. L’oro è andato all’austriaco Haemmerle, argento per il canadese Grondin.

L’altoatesino è stato protagonista di una gara meravigliosa, dopo aver perso qualche decimo in partenza è stato bravissimo a recuperare sul finale, superando all’ultima curva l’austriaco Julian Lueftner. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nella storia della specialità in campo maschile dall’introduzione dello snowboard cross ai giochi di Torino 2006.