Milan , Pioli:”siamo stati veloci e imprevedibili”!

Poker alla Lazio e semifinale Coppa Italia conquistata . Ad attendere i Rossoneri , l’Inter.

Il Milan di Pioli ha dominato il match di San Siro: “Abbiamo approfittato dell’entusiasmo per la vittoria nel derby per avere ancora più convinzione – ha commentato il tecnico rossonero -. Abbiamo giocato con qualità per novanta minuti”. Protagonista ancora Giroud: “Ha avuto molti problemi fisici, ora sta sicuramente meglio ed è un centravanti forte”.

“Siamo stati veloci e imprevedibili giocando in profondità e allargandoci. Dobbiamo continuare così”. In semifinale ci sarà l’Inter: “Sono sfide molto complicate, ma stimolanti da affrontare – ha commentato Pioli -. Daremo tutto perché ci teniamo alla Coppa, anche se sappiamo la forza degli avversari”.