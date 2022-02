Coppa Italia. Milan – Lazio 4-0

Il Milan ha battuto 4-0 la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia.

Inizio match con Rossoneri che accelarano e non lasciano spazio alle giocate della Lazio.

Si gioca solo nella metà campo dei bianocelesti , qualche timida ripartenza dei bianocelesti con Zaccagni. Il primo squillo del Milan di Kessie , tiro centrale parato da Reina.

.Al 24′ Romagnoli verticalizza per Rafael Leao , il portoghese con un diagonale mancino sorprende Reina. La reazione della Lazio non è arrivata e il Milan ne ha approfittato già nel primo tempo per chiudere i conti con la doppietta di Giroud al 41′ e al 46′ prima deviando in rete da pochi passi l’assist di un ispirato Leao e poi bruciando Marusic sul secondo palo per girare in porta il rasoterra di Hernandez.

Nella ripresa Sarri si gioca il tutto per tutto mandando in campo Pedro e Luis Alberto, ma ha perso Immobile per infortunio dopo uno scontro al limite con Kalulu (infortunio da valutare). A dieci minuti dalla fine poi è arrivato anche il poker di Kessie per completare la festa rossonera semifinalista Coppa Italia. Ad attendere i Rossoneri c’è l’Inter.

IL TABELLINO

MILAN-LAZIO 4-0

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria (31′ st Tomori ), Kalulu , Romagnoli , Hernandez ; Tonali (1′ st Bennacer ), Kessie ; Messias (16′ st Saelemaekers ), Diaz , Leao (31′ st Maldini ); Giroud (16′ st Rebic ). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Krunic, Bakayoko, Lazetic. All.: Pioli .

Lazio (4-3-3): Reina ; Hysaj (16′ st Lazzari ), Luiz Felipe , Patric , Marusic ; Milinkovic-Savic , Cataldi (5′ st Leiva ), Basic (5′ st Luis Alberto ); Anderson (5′ st Pedro ), Immobile (23′ st Moro ), Zaccagni . A disp.: Strakosha, Adamonis, Radu, Floriani Mussolini, Kamenovic, A. Anderson, Cabral, Romero. All.: Sarri .

Arbitro: Sozza

Marcatori: 24′ Leao, 41′ Giroud, 46′ Giroud, 34′ st Kessie

Ammoniti: Tonali (M); Luiz Felipe (L)