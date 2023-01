Cremona , Vialli il ricordo dei compagni

A Cremona, per la cerimonia in onore di Gianluca Vialli, presenti : Attilio Lombardo ex calcioatore della Sampdoria , Roberto Bettega, ex attaccante della Juventus e della Nazionale e dirigente bianconero che, con Vialli capitano, ha conquistato la sua ultima Coppa dei Campioni.,Salsano ex Samp e Ciro Ferrara .

Lombardo : “Siamo qui per fare un ultimo saluto. Luca era tutto: non solo per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ma anche per la forza e il coraggio che ha avuto nella malattia. Nel modo in cui ha inculcato alla gente che non bisogna mai smettere di mollare. Luca deve essere solo un esempio per tutti”.

Salsano: Luca E’ difficile pensare che Luca non ci sia piu’: quando parlava diceva sempre qualcosa di importante, il suo spessore era davvero grande”. Cosi’ Fausto Salsano, ex compagno di squadra di Gianluca Vialli alla Sampdoria e attuale membro