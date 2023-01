Bologna-Atalanta 2-0. Orsolini poi Koopmeiners – Hojlund

Prima della partita il commovente rcordo , tutta una vita , uns storia in 1 munuti di racciglimento per ricordare i due grandi del Calcio non solo itaiano: Sinisa Mihaijkovic e Gianluca Vialli , entrambi recentemente scomparsi. Le due immaggini apparse uno affianco alla’ltro accompagnate da un lunghissim mapplauso da tutto il pubblico presente allo stadio

La partita

alla fine l’ha vinta l’Atalanta, 2-1 . La squadra di Gasperini ha rimontatto lo svvantaggio di Orsolini (6’: Palomino scivola contrastando Sansone , la palla arriva a Orsolini che fa centro con dedica a Sinisa.

La Dea nel primo tempo non è pervenuta, ma nell’intervallo Gasperini azzecca la mossa vincente con l’inserimento di Boga al posto di Pasalic. L’attaccante ivoriano prima serve a Koopmeiners il pallone del pareggio (botta di sinistro nell’angolino) al 47′, poi regala a Hojlund l’assist del 2-1 al 58′ (scavetto in uscita su Skorupski).

IL TABELLINO

BOLOGNA-ATALANTA 1-2

Bologna (4-3-3): Skorupski , Posch (37′ st Cambiaso ), Soumaoro , Lucumi , Lykogiannis ; Ferguson (24′ st Pyythia , Medel (24′ st Schouten 6, Dominguez ; Orsolini , Sansone , Soriano (23′ st Aebischer ,). A disp.: Bardi, Raffaelli, Sosa, Moro, Raimondo. All.: Thiago Motta

Atalanta (3-4-1-2): Musso , Toloi(43′ st Djimsiti ), Palomino (32′ st Demiral ), Scalvini , Hateboer (1′ st Zappacosta ), De Roon , Koopmeiners , Ruggeri , Pasalic (1′ st Boga ), Hojlund , Zapata (11′ st Ederson ). A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Lookman, Zortea, Soppy. All.: Gasperini

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 6′ Orsolini (B), 2′ st Koopmeiners (A), 13′ st Hojlund (A)

Ammoniti: De Roon (A), Pasalic (A), Medel (B), Lykogiannis (B), Dominguez (B)