IPC Cortina 2022: trionfa u.s. Polo ASSN.

Dopo una avvincente partita è stata U.S. Polo Assn. a fare festa nella finale di Italia Polo Challenge Cortina 2022 che ha riportato un torneo di polo sulla neve a Cortina d’Ampezzo.

Dopo due edizioni con altrettanti test match (2020 e 2021), la Regina delle Dolomiti quest’anno è tornata infatti ad essere cornice di un quadrangolare che ha rinnovato la lunga tradizione che la lega a questo spettacolare sport.

La partita tra U.S. Polo Assn. e Goldspan è stata la spettacolare conclusione di un torneo, giocato da giovedì 6 a sabato 8 gennaio sotto la luce dei riflettori al Centro Sportivo Antonella De Rigo a Fiames, che ha richiamato tantissimi appassionati spettatori che hanno sfidato il freddo pungente godendo però di uno spettacolo di alto livello grazie alle giocate di veri assi del polo.

Nella foto da sinistra: Simone Perillo, Clement Delfosse, Daniel Deislter, Patrick Maleitzke, Gianpietro Ghedina, Alessandro Giachetti – Photo IPC/Diego Bandion ©



In finale la squadra di U.S. Polo Assn. composta dal francese Clement Delfosse (hp 5) e dai tedeschi Patrick Maleitzke (hp 5) e dal capitano Daniel Deistler (hp 0), ha prevalso per 14 a 11,5 su Goldspan, andata in campo con gli argentini Valentin Novillo Astrada (hp 6) e Pablo Guinazù (hp 3) e il lussemburghese Bert Poeckes (hp 0), quest’ultimo capitano.



Il match decisivo è stato equilibrato solo nel primo dei quattro chukker, chiuso sul 3,5 a 2 da Goldspan grazie a una tripletta di Guinazù. Dal secondo in poi non c’è stata però quasi più storia. Delfosse e Maleitzke sono stati protagonisti di un vero e proprio show e un gol dopo l’altro hanno scavato un solco incolmabile per gli avversari: 9 a 4,5 alla fine della frazione, e ancora 12 a 5,5 dopo la terza. Nelle battute conclusive Goldspan ha cercato di ridurre lo svantaggio ma non è andata oltre il 14 a 11,5 finale.



Spettacolo nello spettacolo lo straordinario gol che ha aperto il quarto chukker conclusivo. A siglarlo Patrick Maleitzke che ha percorso più di mezzo campo colpendo la palla al volo con la stecca, fino a depositarla in porta tra gli applausi del pubblico entusiasta: “Non è la prima volta che mi riesce, ma devo dire che il campo davvero perfetto mi ha facilitato” – ha commentato il tedesco di U.S. Polo Assn.



Una fase della finale tra U.S. Polo Assn. e Goldspan – Photo IPC/Diego Bandion ©





HANNO DETTO

Danier Deistler, capitano di U.S. Polo Assn., squadra vincitrice del torneo: “Ho gareggiato nello sci per una decina di anni, ma da giocatore di polo non avevo mai disputato un torneo sulla neve e per di più in notturna. Fantastico! Ringrazio molti i miei compagni per avermi regalato questa vittoria. Una grande soddisfazione, per me che sono un dilettante e riesco ad allenarmi tre-quattro volte alla settimana quando posso ritagliarmi del tempo libero dalla mia attività professionale negli investimenti finanziari”.

Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d’Ampezzo: “Siamo davvero felici per la riuscita di questo torneo. Fino alla vigilia c’erano problemi di neve, che avevamo comunque risolto con il trasporto di quella artificiale, ma alla fine è arrivata anche la neve dal cielo e tutto è andato per il meglio. Le immagini delle partite disputate nello splendido scenario di Fiames sono il miglior biglietto da visita per una località come la nostra, da sempre attenta a ogni disciplina invernale che si disputi sulla neve. Ci piacerebbe davvero molto che il polo trovasse posto nel programma di Milano Cortina 2026”.



Simone Perillo, segretario generale della Federazione Italiana Sport Equestri: “Un quadrangolare fantastico, con la partecipazione di giocatori di qualità da tutto il mondo, ed in campo lo spettacolo è stato appassionante. Ed è stato altrettanto importante essere tornati ad allestire un torneo vero e proprio: un mio ringraziamento personale va al sindaco Gianpietro Ghedina, al vicesindaco Luigi Alverà e tutto il Comune di Cortina d’Ampezzo, che ci hanno dato una mano organizzativa enorme, come pure ai tanti sponsor e all’Hotel de la Poste, e ovviamente a Patricio Rattagan e Alessandro Giachetti. Ora il polo azzurro è atteso da un altro anno importante, con i Mondiali. Nel frattempo l’augurio è che presto, magari dopo i Giochi di Pechino, ci siano risposte positive da parte del CIO per l’inserimento di questa disciplina a titolo dimostrativo in occasione di Milano Cortina 2026”.



Patricio Rattagan, event manager di Italia Polo Challenge e giocatore di Battistoni Polo Team: “È andato tutto benissimo, sono particolarmente contento per il livello di gioco espresso da tutte le squadre fin dalle partite della giornata inaugurale. Il campo di Fiames è stato perfetto fino all’ultima azione e ne sono rimasti entusiasti i giocatori arrivati qui da tutto il mondo. Con questo, sono tre anni che il polo è tornato a Cortina e sono certo che avremo modo di rinnovare e migliorare l’appuntamento già alla prossima edizione”.



Alessandro Giachetti, responsabile del Dipartimento Polo della Federazione Italiana Sport Equestri: “Come sempre non è stato facile allestire tutto al meglio, specie quando c’è da preparare un campo sulla neve, ma ogni cosa è filata liscia, forti dell’esperienza dei due test match disputati qui a Cortina negli ultimi anni”.

TERZO POSTO PER BATTISTONI. CANTINERA MIGLIOR CAVALLO DEL TORNEO

Nella finale per il 3º posto successo di Battistoni, con l’argentino Patricio Rattagan (hp 4), il tedesco Alexander Hauptmann (hp 2) e Stefano Giansanti (hp 1), che hanno sconfitto per per 8 a 6 Hotel de la Poste, che schierava l’argentino Felix Beguerie (hp 5), Therence Cusmano (hp 1) e lo slovacco Martin Magal (hp 0). Trascinatore di Battistoni è stato Rattagan, autore di cinque gol su otto. Da segnalare curiosamente anche un autogol di Magal e una segnatura del… cavallo di Cusmano.

La Cantinera (nella foto, appartenente alla scuderia di Patrick Maleitzke, è stata infine premiata come miglior cavallo del torneo.