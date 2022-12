Una conferenza stampa triste quella dil ct della Nazionale brasiliana Tite .

Dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Croazia il ct brasiliano ha parlato in conferenza stampa annunciando le sue dimissionii: “Una sconfitta dolorosa ma sono in pace con me stesso, è la fine di questo ciclo. Una decisione che avevo preso già da un anno e mezzo, non sono uno che si rimangia le parole. Non l’avevo detto per poi far sì che la gente mi chiedesse di restare se avessimo vinto il Mondiale”.