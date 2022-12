Qatar 2022 – Brasile eliminato dalla Croazai al calci di rigore

Grande delusione per il Brasile eliminato dal Mondiale in Qatar.

E’ la Croazia a conquistare la semifinale, dove affronterà la vincente tra Olanda e Argentina

Primo tempo con poche emozioni .Nella ripresa il Brasile accelera ma il portiere croato Livakovic è decisivo e chiude più volte su Neymar e su Paquetà. Ai supplementari magia di Neymar che eguaglia Pelé come miglior marcatore all-time del Brasile, poi Petkovic fa 1-1 e porta la sfida ai rigori, dove è deciisivo l’errore di Marquinhos il centrale del Psg centra oil palo alle destra di Livakovic.

IL TABELLINO

CROAZIA-BRASILE 5-3 DCR (1-1 DTS, 0-0 AL 90′)

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (5′ 2°ts Budimir); Kovacic (1′ 2°ts Majer), Brozovic (9′ 2°ts Orsic); Pasalic (17′ st Vlasic), Modric, Perisic; Kramaric (17′ st Petkovic). A disp.: Grbic, Ivusic, Erlic, Barisic, Livaja, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. All.: Dalic

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Eder Militao (1′ 2° ts Alex Sandro), Thiago Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paquetà (1′ 2°ts Fred), Vinicius (19′ st Rodrygo), Neymar, Raphinha (11′ st Antony), Richarlison (39′ st Pedro). A disp.: Ederson, Weverton, Dani Alves, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Bremer, Martinelli. All.: Tite

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 16′ 1°ts Neymar (B), 12′ 2°ts Petkovic (C)

Rigori: Vlasic (C) gol, Rodrygo (B) parato, Majer (C) gol, Casemiro (B) gol, Modric (C) gol, Pedro (B) gol, Orsic (C) gol, Marquinhos (B) palo

Ammoniti: Danilo (B), Brozovic (C), Casemiro (B), Marquinhos (B), Petkovic (C)

Note: Recupero 1′ + 4′ + 3′ + 2′