Italia U19 e U17, le avversarie dei gironi Campionati Europei

Dall’urna di Nyon ecco gli avversari per gli azzurrini Under 19 e Under 17: Germania, Slovenia e Belgio per la nazionale di calcio U19; Ucraina, Cipro e Irlanda per l’U17.

Maurizio Viscidi coordinatore delle Nazionali giovanilii.” il sorteggio dell’Elite Round Under 17:” L’Elite Round Under 19 e’ molto duro -, ma e’ anche vero che ci siamo complicati la vita da soli nella prima fase, chiudendo al terzo posto. E’ un sorteggio difficile, Viscidi ha poi analizzato il sorteggio dell’Elite Round Under 17: “Anche in questo caso affronteremo una squadra gia’ incontrata lo scorso anno (l’Ucraina, ndr). Quello di Cipro e’ un girone sulla carta alla nostra portata: dobbiamo tradurlo dalla carta al campo”