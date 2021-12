Spalletti:”I ragazzi hanno avuto la giusta reazione”

Dopo la vittoria col Leicester, Luciano Spalletti elogia la prova del Napoli

“Il leicester è forte ci voleva una reazione di squadra che ha carattere e personalità – ha spiegato il tecnico azzurro -. Va detto: i ragazzi hanno avuto la reazione di chi ha anima. Stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, per cui grandi complimenti“. “Aver vinto rimette a posto tante cose, sono convinto che da questa partita tutti prenderanno più forza per andare a dimostrare in futuro le loro qualità”, ha aggiunto.