Europa Legaue: Napoli-Leicester 3-2

Il Napoli compie una piccola impresa e batte il Lecester 3-2. Al Diego Armando maradona e nell’ultima gara del Gruppo C.La squadra di Spalletti chiude dietro lo Spatak Mosca e si qualifica per gli spareggi.

Sotto la pioggia gli Azzurri partono forte con Ounas (4′) ed Elmas (24′), ma gli inglesi pareggiano con Evans (27′) e Dewsbury-Hall (33′). Nella ripresa Elmas (53′) firma il tris che decide il match. Il Leicvester si butta in avanti creando più di un’occasione per raggiungere il pareggio , clamoroso errore di madison che spara sul palo esterno a botta sicura. Anche Warrdy fallisce di testa il pareggio. nel prio tempo Lozano costretto ad uscire dal terreno di gioco per un brutto colpo al volto nello scontro con Ndidi. Il messicano trasportato cin l’ambulanza in ospedale. Non destano preoccupazioni le condizioni dell’attaccante partenopeo-.

IL TABELLINO

NAPOLI-LEICESTER 3-2

Napoli (4-2-3-1): Meret ; Di Lorenzo , Rrahmani , Juan Jesus, Mario Rui ; Demme (33′ st Manolas ), Zielinski ; Lozano (45’Malcuit ), Ounas (18′ st Mertens ), Elmas ; Petagna .

A disp.: Ospina, Boffelli, Politano, Costanzo, Vergara. All.: Spalletti

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel ; Castagne , Evans , Soyuncu , Bertrand ; Ndidi , Tielemans(35′ st Soumaré ); Dewsbury-Hall (44′ st Albrighton ), Maddison , Barnes (27′ st Daka ); Vardy .

A disp.: Ward, Stolarczyk, Choudhury, Thomas, Nelson, Mcateer, Ewing. All.: Rodgers

Arbitro: Lahoz (Spa)

Marcatori: 4′ Ounas (N), 24′ Elmas (N), 27′ Evans (L), 33′ Dewsbury-Hall (L), 8′ st Elmas (N)

Ammoniti: Petagna, Demme (N)