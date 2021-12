Conference League: Cska Sofia-Roma 2-3

La Roma batte il Cska Sofia e si qualifica direttamente agli ottavi di Conference League (1-1 del Bodø/Glimt contro lo Zorya),. Giallorossi al prio posto giallorossi il primo posto del gruppo C con 13 punti.

La squadra di Mourinho passa grazie alla doppietta di Abraham (15′ e 53′) e al sigillo di Borja Mayoral (34′), inutili le due reti dei padroni di casa realizzate da Catakovic e Wildschut .

IL TABELLINO

CSKA SOFIA-ROMA 2-3

Cska Sofia (4-3-3): Busatto ; Mazikou , 5, Mattheij , Galabov ; Geferson , Muhar , Vion (19′ st Catakovic ); Bai (49′ st Charles ), Caicedo (18′ st Kratsev ), Yomov (1′ st Wildschut ). A disp.: Evtimov, Donchev, Turitsov, Chorbadzhiyski. All.: Mladenov

Roma (3-4-1-2): Fuzato ; Mancini , Kumbulla , Ibañez ; Viña , Cristante , Veretout , Karsdorp ; Bove (11′ st Villar ); Abraham (22′ st Zaniolo , 40′ st Darboev), Mayoral (23′ st Shomurodov ). A disp.: Boer, Mastrantonio, Calafiori, Diawara, Zalewski, Ndiaye, Tripi, Persson. All.: Mourinho

Arbitro: Walsh

Marcatori: 15′ e 8′ st Abraham (R), 34′ Mayoral (R), 30′ st Catakovic (C), 48′ st Wildschut (C)

Ammoniti: Bove (R), Mancini (R), Vion (C), Kumbulla (R), Geferson (C)

CONFERENCE LEAGUE, LE QUALIFICATE

AGLI OTTAVI DI FINALE: Lask, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Copenaghen, Rennes