Champions League: Atalanta-Villareal 2-3

L’Atalanta saluta la Champions league. Al gewiss Stadium sconfitta dal Villareal 2-3 .Fatale l’ultima gara del Gruppo Gruppo F per la Dea.

I bergamaschi, in campo dopo il rinvio per neve di mercoledì, vanno sotto dopo soli 3′ puniti da Danjuma e al 43′ incassano il raddoppio di Capoue. A inizio ripresa è ancora Danjuma (54′) a chiudere i conti, prima dei gol illusori di Malinovskyi (71′) e Zapata (80′). Emery vola agli ottavi, Gasperini retrocede in Europa League.

IL TABELLINO

Atalanta-Vilarreal 2-3

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi , Demiral (1′ st Djimsiti), Palomino ; Hateboer , De Roon (9′ st Muriel), Freuler , Maehle (45′ st Zappacosta sv); Pessina (1′ st Malinovskyi ), Ilicic ; Zapata .

Allenatore: Gasperini

Villarreal (4-4-2): Rulli ; Foyth , Albiol , Pau Torres , A. Moreno (43′ st Pedraza); Estupinan , Parejo (45’+3 st Trigueros ), Capoue , Gomez (45’+3 st Pena ); Danjuma (43′ st Dia), G. Moreno (36′ st Iborra ).

Allenatore: Emery

Arbitro: Taylor

Marcatori: 3′ e 6′ st Danjuma (V), 42′ Capoue (V), 26′ st Malinovskyi, 35′ st Zapata (A)

Ammoniti: Parejo (V), Muriel (A)