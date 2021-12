Alla Sgambeda Schwingshckl 7° posto assoluto. Amhof chiude 11° e vince nella categoria SM

Ottima prestazione per Thea Schwingshackl, 7° posto assoluto e 4a di categoria.Al maschile bene Manuel Amhof, Stefano Mich e Julian Brunner.Marco Mosconi e Francesco Mich si aggiudicano la vittoria nelle categorie M2 e M4.Calendario ricco di appuntamenti per i prossimi mesi

Nella massa dei “metà di mille”, in una partenza col cielo bigio in quel di Livigno, si sono notate le ormai classiche tute giallo-fluo del Team Futura Alta Quota Trentino alla Sgambeda dello scorso 4 dicembre. I giallo-fluo hanno dominato nelle classifiche di categoria sia al maschile che al femminile. Nel bottino di squadra spicca un buon 7° posto assoluto ed un 4° posto nella categoria SF centrati dalla giovane altoatesina Thea Schwingshackl, unica atleta di squadra al femminile e che ha stupito in passato anche per le sue performances con la mtb. Il Team Futura, in attesa degli impegni internazionali col Pro-Team nelle gare Ski Classics, intanto incassa buoni risultati anche al maschile, in particolare con l’altoatesino Manuel Amhof, 11° assoluto e primo nella categoria SM, con la punta di diamante del Team Stefano Mich, 17°, e con Julian Brunner 20°.

Amhof Manuel

Da sottolineare, inoltre, le due vittorie nelle categorie M2 e M4, rispettivamente di Marco Mosconi e Francesco Mich. Soddisfazione per il presidente Andrea Buttaboni, ma anche per il direttore tecnico Silvano Berlanda che, per non smentirsi, si è presentato al via tra i master, ovviamente anche lui ben riconoscibile con la tuta giallo-fluo. Ora la squadra ha tempo per allenarsi e preparare per bene i prossimi appuntamenti con la Coppa Italia di Dobbiaco il 18-19 dicembre, a gennaio con la Reschenseerennen e la Pustertaler Ski-Marathon 3Zinnen Dolomites che si svolgeranno in concomitanza nelle giornate del 15-16 gennaio, Marcialonga il 30 gennaio, poi il 5-6 febbraio la Granfondo Dobbiaco-Cortina e il 19-20 febbraio la Gran Fondo Val Casies. Dopo l’annuncio della nuova partnership tra il Team e la Dobbiaco-Cortina, la squadra schiera ben 14 atleti per questo appuntamento. Nella gara di sabato 5 febbraio di 42 km in tecnica classica ci saranno Emanuele Bosin e Marco Crestani, mentre domenica 6 nella 32 km in skating scenderanno in pista Thea Schwingshackl, Julia Kuen, Sophia Innerkofler, Julian Brunner, Sonny Stauder, Marco Mosconi, Martin Taschler, Reinhart Kargruber e il figlio Alexander Kargruber. Il presidente Andrea Buttaboni coglie l’occasione per ringraziare i main sponsor “Trentino” e “Alta Quota” e tutti gli altri partner che sostengono il team durante tutto l’anno consentendo l’intensa attività della squadra.