Sassuolo – Roma 1-1. Pinamonti risponde ad Abraham

Finisce 1-1 Sassuolo-Roma 1-1 14a giornata di Serie A.

Al Mapei Stadium match con tante emozioni da una parte e dall’altra .

Giallorossi vicinissimi al vantaggio Shomurodov , il Sassuolo sfiora il gol con Laurienté.

Match a tratti ruvido con Ayroldi chre ha estretto più volte il cartellino giallo.

Nella ripresa, occasionissima per Traorè , Rui Patricio comnpie il miracolo. La Roma passa in vantaggio al 35′ con Abraham colpo di testa in area di rigore su cross di Mancini. Il Sassuolo non molla e su galoppata di Laurientè, cross basso , Pinamonti con l’esterno batte Rui Patricio sul primo palo per il pareggio.

Ultimi cinque minuti con il tirotno in campo di Domenico Berardi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 1-1

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan , Ayhan 5, Ferrari , Kyriakopoulos (43′ st Rogerio ); Frattesi , Lopez (30′ st Obiang ), Harroui (21′ st Thorstvedt ); D’andrea (21′ st Traoré ), Pinamonti , Laurienté (43′ st Berardi ). A disp.: Pegolo, Zacchi, Marchizza, Romagna, Erlic, Tressoldi, Henrique, Alvarez, Ceide, Antiste. All.: Dionisi

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez; Celik (20′ st Karsdorp ), Cristante , Matic , Zalewski (20′ st El Shaarawy ); Zaniolo , Volpato (28′ st Bove ); Shomurodov (20′ st Abraham ). A disp.: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Camara, Bove, Tripi, Tahirovic, Cherubini, Faticanti. All.: Mourinho .

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 35′ st Abraham (R), 40′ st Pinamonti (S)

Ammoniti: Laurienté, Ayhan, Lopez, Kyriakopoulos, Pinamonti (S); Zaniolo, Cristante, Mancini (R)