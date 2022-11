Milan , Pioli:”Credo che potevamo fare di più”

E’ un Stefano Pioli onesto dopo il pareggio 0-0 allo stadio Zini contro la Cremonese.

“Non siamo riusciti a creare un volume di gioco e di situazioni per creare più occasioni – ha spiegato l’allenatore -. La Cremonese ha lasciato pochi spazi ma potevamo fare di più”. Sui punti di distanza dal Napoli: “Sono tanti, questa classifica non ci deve piacere e domenica abbiamo la possibilità di tornare a vincere. Il campionato è lungo con tanti punti a disposizione, ma non volevamo questo distacco. Bisognare fare i compimenti al Napoli”.