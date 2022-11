Campionati Giovanili e Coppa Italia: i risultati del weekend

Vipers pigliatutto nel primo Bowl U12. Nel Campionato U15 vittorie con ampio margine per Giaguari e Guelfi. In U18 gli Skorpions cadono a Torino contro i Giaguari, vittorie anche per Grizzlies, Warriors e Panthers. Continua la corsa inarrestabile di Seamen e Ducks in Coppa Italia, dove vincono anche Warriors e Aquile. Ecco il recap del weekend.

Altro weekend di sole e tanto football, quello appena trascorso, con 15 partite giocate e risultati ‘pesanti’ in almeno 9 campi.

Partiamo dai più piccoli, ovvero dal Bowl Under 12 che ha dato il via anche a questo Campionato. In campo, a Modena, i Vipers Campioni d’Italia in carica nonché padroni di casa hanno confermato le aspettative, andando a vincere entrambi gli incontri in programma e mettendo a segno la bellezza di 89 punti. Record in parità per la Legio XIII Roma che si aggiudica il match contro i Warriors Bologna prima di arrendersi di fronte ai Vipers. A secco i Warriors, all’esordio assoluto in questa categoria, con l’emozione che ha prevalso (in campo e fuori) sul risultato finale. Come sempre, questo Campionato Under 12 è soprattutto una grande festa!

Nella terza giornata ufficiale del Campionato Under 15, dopo la pausa parziale della scorsa settimana, spiccano le due vittorie con oltre 50 punti dei Giaguari Torino (alla prima W stagionale) e dei Guelfi Firenze ai danni, rispettivamente dei Frogs Legnano e dei Vipers Modena. Secondo successo anche per la Legio XIII Roma che, in trasferta a Bologna, batte i Warriors, ancora una volta con una prova convincente. I Guelfi, dunque, mantengono la vetta della classifica del Girone A, con 3 vittorie su 3 partite disputate, così come i Seamen Milano lo fanno nel Girone B, grazie alla vittoria ottenuta al Vigorelli contro i Panthers Parma, ora appaiati ai Leocorni Bergamo al secondo posto.

Nel Campionato U18, ‘vendetta’ Panthers, che restituiscono con gli interessi il favore ai Seamen, battuti per 46 a 7 e ancora bloccati all’ultimo posto del Girone C. Sorpresa a Torino, dove i Giaguari affibbiano il primo dispiacere di stagione ai Campioni d’Italia in carica, gli Skorpions Varese, che scivolano dal primo al terzo posto. Bellissimo e molto combattuto il derby capitolino, dove sono i Grizzlies a spuntarla sui Ducks ma per soli 4 punti dopo una gara assolutamente equilibrata. Niente da fare per i Titans Romagna, battuti in trasferta sul difficile campo dei Warriors Bologna, impegnati questo weekend in un vero e proprio tour de force, con ben 4 formazioni impegnate in altrettanti campionati.

Chiudiamo il recap con i risultati di Coppa Italia, dove Ducks Lazio e Seamen Milano continuano a macinare successi, giocando con autorità contro qualunque avversario. Per quanto riguarda i Seamen, questa volta l’avversario erano i Redskins Verona, che hanno avuto il merito di riuscire ad infliggere i primi 3 punti della stagione all’armata blue-navy prima di issare bandiera bianca e lasciare il Vigorelli con il punteggio di 42 a 3. Prima vittoria per le Aquile Ferrara, in trasferta nella tana degli Hogs Reggio Emilia. Il 49 a 7 con il quale si è chiusa la partita lascia intendere un divario piuttosto importante e, forse, poco atteso dopo la buona prova della Week 2 contro i Mastini Verona. Ampio il gap anche tra Warriors e Legio XIII Roma, con i bolognesi che si affermano per 57 a 0, e tra i Ravens Imola e i Ducks Lazio, con i romani che la chiudono 65 a 6 consolidando il primo posto nel Girone A.

Ecco tutti i risultati ufficiali:

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 12

Vipers Modena vs Warriors Bologna 46-0

Warriors Bologna vs Legio XIII Roma 12-28

Legio XIII Roma vs Vipers Modena 6-43

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 15

Warriors Bologna vs Legio XIII Roma 6-32

Giaguari Torino vs Frogs Legnano 56-0

Seamen Milano vs Panthers Parma 22-0

Vipers Modena vs Guelfi Firenze 0-50

CAMPIONATO ITALIANO UNDER 18

Grizzlies Roma vs Ducks Lazio 20-16

Seamen Milano vs Panthers Parma 7-46

Giaguari Torino vs Skorpions Varese 20-7

Warriors Bologna vs Titans Romagna 40-15

COPPA ITALIA

Ravens Imola vs Ducks Lazio 6-65

Warriors Bologna vs Legio XIII Roma 57-0

Hogs Reggio Emilia vs Aquile Ferrara 7-49

Seamen Milano vs Redskins Verona 42-3

Ph. Credits: @Alessandro Faggioli