Recap risultati Coppa Italia e Campionati Giovanili

Doppio derby di Milano ai Seamen, Skorpions schiacciasassi in U18, weekend perfetto per i Giaguari. A segno anche Legio XIII, Lions, Gladiatori, Aquile, Ducks, Dolphins, Titans e HP Team. Ecco com’è andato il weekend.

Il campo ha come sempre dato i suoi verdetti, questo weekend, sancendo la supremazia di Ducks Lazio e Seamen Milano in Coppa Italia, dove si registra anche la prima vittoria stagionale dei Lions Bergamo ai danni dei Giants Bolzano, sconfitti di misura per 18 a 14. I romani hanno letteralmente seppellito di punti i Saints Padova, consolidando il primo posto in classifica nel Girone A insieme alle Aquile Ferrara, ieri a riposo in questa categoria. Il doppio derby di Milano tra Seamen e Rhinos ha visto prevalere il team blue-navy sia in Coppa Italia che in U15, dove però la battaglia sul campo è stata decisamente più accesa. In questa categoria, vincono anche Titans Romagna, Aquile Ferrara, Giaguari Torino, Legio XIII Roma e Gladiatori Roma, con un livello di gioco che si alza di giornata in giornata. Le classifiche dei rispettivi gironi vedono dunque in testa i Giaguari (Girone A), le Aquile (Girone B) e la Legio XIII (Girone C), con i romani a giocarsela contro i Guelfi Firenze la prossima settimana, unico match in programma in quella che in realtà sarebbe la prima ‘Bye Week’ di questo campionato.

In U18 continua la marcia impressionante degli Skorpions Varese, autori di un’altra prova monstre, questa volta ai danni dei Daemons Cernusco. Sessanta i punti segnati dall’attacco varesino, per un totale record, dopo quattro giornate di 181 punti totali. C’è molto poco altro da aggiungere…se non che pare veramente difficile trovare un avversario in grado di reggere anche solo per metà partita il confronto con questi velenosissimi, giovani scorpioni.

Decisamente produttivo anche l’attacco dell’HP Team, che ha rifilato 52 punti ai Warriors Bologna portandosi sul 3 a 0 in classifica. Finisce 34 a 20 per i Dolphins Ancona contro i Grizzlies Roma, nel match valido per il secondo posto nel Girone C. Seconda vittoria di giornata per i Giaguari Torino, che si aggiudicano l’infuocato derby piemontese contro i Blitz Balangero per 20 a 14. Per chiudere questo recap, prima uscita stagionale e prima vittoria per i Lions Bergamo, che davanti al proprio pubblico battono i Redskins Verona per 21 a 0, chiudendo dunque con due vittorie questo weekend.

Ecco i risultati ufficiali di tutte le partite:

COPPA ITALIA

Saints Padova vs Ducks Lazio 0-50

Giants Bolzano vs Lions Bergamo 14-18

Seamen Milano vs Rhinos Milano 23-0

CAMPIONATO ITALIANO U18

Warriors Bologna vs HP Team 13-52

Dolphins Ancona vs Grizzlies Roma 34-20

Blitz Balangero vs Giaguari Torino 14-20

Skorpions Varese vs Daemons Cernusco 60-6

Lions Bergamo vs Redskins Verona 21-0

CAMPIONATO ITALIANO U15

Vipers Modena vs Titans Romagna 0-20

Guelfi Firenze vs Gladiatori Roma 8-38

Rhinos Milano vs Seamen Milano 12-20

Aquile Ferrara vs HP Team 36-12

Daemons Cernusco vs Giaguari Torino 14-32

White Tiger Massa vs Legio XIII Roma 14-44

Ph. Credits: @Giulio Busi