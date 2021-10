Campionato Italiano di Polo:pronto riscatto di Villa a Sesta. Oggi si scelgono i finalisti

Dopo quattro partite disputate al La Ginevra Polo Club di Riano, le condizioni meteo sono decisamente migliorate e si è potuto finalmente giocare per il Campionato Italiano 2021 di polo sui campi del Roma Polo Club.





Si sono disputate due sfide, determinanti per gli abbinamenti per il Trofeo Roma Polo Club che domenica concluderà la manifestazione dopo le finali tricolori: nella prima partita Unoaerre VAS ha battuto La Ermenilda Los Avellanos per 5-4, nella seconda c’è stato il successo di Samocar Mox Experience su La Ginevra El Porteno per 8-2.







Sconfitti nella partita di esordio da Battistoni La Castelluccia, i campioni uscenti di Villa a Sesta si sono prontamente riscattati contro la squadra capitanata da Giulio Franco Turati, nella circostanza però ancora assente e sostituito da Max Levi.



Il match è stato equilibrato nei primi due chukker: Nicolas Antinori che ha portato in vantaggio La Ermelinda con una punizione dalle 30 yard, la reazione di Unoaerre VAS non s’è fatta però attendere, con gol di Bautista Fanelli e Martin Joaquin hanno ribaltato la situazione e Antinori ha pareggiato i conti con una splendida realizzazione dopo un contropiede avviato a metà campo.

Fanelli e Joaquin sono però saliti in cattedra nel terzo chukker, chiuso in vantaggio per 5-2. Nel quarto e ultimo il team guidato da Giorgio Cosentino ha incassato i gol di Antinori e Levi, questo a segno dopo un’azione avviata ad almeno 80 yard dalla porta avversaria, ma ha poi controllato gli avversari fino alla conclusione del tempo.



Poca storia invece nell’altra sfida, in cui La Ginevra El Porteno ha iniziato con un gol di vantaggio per l’handicap. Walter Cortes è stato però protagonista di un autentico ‘one man show’, realizzando ben sette gol.



La squadra capitanata dal campione europeo Therence Cusmano, con un opportuno inserimento sotto porta di Sebastian Bernardez, ha pareggiato però solo la prima segnatura di Cortes, che da quel momento in poi è stato incontenibile trascinando i suo team fino al punteggio di 7-2. Stefano Ottaviani ha messo il proprio sigillo per l’8-2 a finale.



Domani al Roma Polo Club in programma le due partite che designeranno le candidate allo scudetto 2021: alle ore 14.30 Gioielleria Baglioni Chili affronterà Battistoni La Castelluccia, alle 16.30 saranno opposte Roberto Coin ARPC e La Mimosa.





ULTIME DUE GIORNATE TUTTE IN DIRETTA

Le partite delle ultime due giornate saranno tutte trasmesse in streaming su PoloLineTV e sul sito della FISE: quelle di domani, valide per il Trofeo Roma Polo Club, e quelle di domenica, che avranno valore di finali per 3º-4º posto e 1º-2º posto del Campionato Italiano 2021. Tutte le partite sono comunque visibili sul sito della stessa PoloLineTV.



RISULTATI E PROGRAMMA

Martedì 5 ottobre

Samocar Mox Experience Vs Roberto Coin ARPC – 4 a 9



Giovedì 7 ottobre

La Ermenilda Los Avellanos Vs Gioielleria Baglioni Chili Polo Team – 6 a 7

Battistoni La Castelluccia Vs Unoaerre VAS – 8 a 7

La Mimosa Vs La Ginevra El Porteno – 6 a 2



Oggi venerdì 8 ottobre

La Ermenilda Los Avellanos Vs Unoaerre VAS – 4 a 5

Samocar Mox Experience Vs La Ginevra El Porteno – 8 a 2



Domani Sabato 9 ottobre

ore 14:30 – Gioielleria Baglioni Chili Polo Team Vs Battistoni La Castelluccia

ore 16:30 – Roberto Coin ARPC Vs La Mimosa



Domenica 10 ottobre

FINALI CAMPIONATO ITALIANO

ore 12:00 (finale 3º/4º posto) 2ª class. Girone A Vs 2ª class. Girone B

ore 13:00 (finale 1º/2º posto) 1ª class. Girone A Vs 1ª class. Girone B

TROFEO ROMA POLO CLUB

ore 14:30 – 4ª class. Girone A Vs 4ª class. Girone B

ore 15.30 – 3ª class. Girone A Vs 3ª class. Girone B

LE SQUADRE

Girone A: Unoaerre VAS Polo Club Villa a Sesta (capitano Giorgio Cosentino); La Ermenilda Los Avellanos Polo Club (cap. Giulio Franco Turati); Gioielleria Baglioni Chili Polo Team Roma Polo Club (cap. Fabrizio Paratore); Battistoni La Castelluccia Roma Polo Club (cap. Stefano Giansanti).



Girone B: La Mimosa Polo Club (cap. Edoardo Ferrari); Samocar Mox Experience Roma Polo Club (cap. Stefano Ottaviani); Roberto Coin ARPC Acquedotto Romano Polo Club (cap. Marco Elser); La Ginevra El Porteno La Ginevra Polo Club (cap. Therance Cusmano).



CURIOSITÀ DALL’ALBO D’ORO

Questa è la 32ª edizione del Campionato Italiano di polo: per il sesto anno consecutivo si disputa nello storico Roma Polo Club. La prima nel 1981 fu vinta da Santa Croce. Da due anni è campione in carica Villa a Sesta, vincitore con il team Pier.Gio. Inves VAS nel 2019 e nel 2020.

Tra i giocatori che partecipano a questa edizione del Campionato, sono undici quelli già vincitori in passato: Julio Coria, Edoardo Ferrari quattro scudetti; Luca D’Orazio, Goffredo Cutinelli Rendina tre; Giorgio Cosentino due; Oscar Carona, Alice Coria, Ginevra D’Orazio, Stefano Giansanti, Paolo Grillini, Patricio Rattagan uno ciascuno.





LA FORMULAOtto le squadre in lizza: due partite al giorno, con i team divisi in due gironi. Sabato sarà completato il tabellone con le qualificazioni per le due finali che domenica decideranno l’assegnazione delle medaglie. Nella stessa giornata di domenica le altre