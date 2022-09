Vuelta: Pedersen vince la 19^ tappa. Evenpoel conserva la maglia Roja

Foto – ©Unipublic / Agenzia Sprint Cycling

Talavera la Reina, venerdì 19 settembre 2022 – Chi doveva attaccare per le ultime opportunitù di spodestare Evenpoel dalla leadership lo ha fatto .

Mads Pedersen (Trek-Segafredo) aveva piani diversi e li ha eseguiti con successo con un potente sprint a Talavera de la Reina, dopo 138,3 km di corsa percorsi ad alta velocità nelle due salite di giornata. Il giorno dopo essersi assicurato la maglia verde, la star danese ha messo maggiormente l’accento sul suo dominio negli sprint, ottenendo la sua terza vittoria davanti a Fred Wright (Bahrain Victorious) e Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck). Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) ha attraversato in sicurezza la tappa per trattenere La Roja prima della grande resa dei conti finale in montagna.

Ordine d’arrivo

1. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) in 3h19’11”

2. Fred Wright (Bahrain Victorious) a 00’00”

3. Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) a 00’00”

Classifica generale

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) in 73h18’23”

2. Enric Mas (Team Movistar) a 2’07”

3. Juan Ayuso Pesquera (UAE Team Emirates) a 05’14”

Classifica maglie

Maglia Roja

Remco Evenepoel

(Quick-Step Alpha Vinyl Team)

Maglia Verde

Mad Pedersen

(Trek-Segafredo)

Maglia Pois

Riccardo Carapaz

(Granatieri INEOS)

Maglia Bianca

Remco Evenepoel