Swiatek rimonta su Sabalenka: sfiderà la tunisina, che batte Caroline Garcia

La finale femminile degli US Open sarà tra Iga Swiatek e Ons Jabeur. La polacca si impone in rimonta su Aryna Sabalenka: la bielorussa vince 6-3 il primo set, poi la numero uno al mondo la elimina con il 6-1 del secondo parziale e il 6-4 del terzo. Tutto facile per la tunisina, che travolge 6-1, 6-3 la francese Caroline Garcia e centra per la seconda volta consecutiva l’atto finale di uno Slam.