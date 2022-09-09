Serie B – designazione arbitri

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 10 settembre.
PALERMO – GENOA Venerdì 09/09 h. 20.30
COSSO
DI GIOIA – SCATRAGLI
IV: SCATENA
VAR: SACCHI
AVAR: RASPOLLINI
BENEVENTO – CAGLIARI h. 14.00
AURELIANO
MONDIN – YOSHIKAWA
IV: CAVALIERE
VAR: MASSIMI
AVAR: DI VUOLO
CITTADELLA – FROSINONE h. 14.00
GHERSINI
MIELE D. – BARONE
IV: BONACINA
VAR: MARESCA
AVAR: ROSSI C.
COMO – SUDTIROL h. 14.00
FELICIANI
SECHI – FONTANI
IV: BURLANDO
VAR: RAPUANO
AVAR: MASTRODONATO
COSENZA – BARI h. 14.00
GARIGLIO
ZINGARELLI – MINIUTTI
IV: ANCORA
VAR: LA PENNA
AVAR: VECCHI
MODENA – BRESCIA h. 14.00
MINELLI
VIGILE – TRASCIATTI
IV: BORDIN
VAR: ABBATTISTA
AVAR: ROCCA
PARMA – TERNANA h. 14.00
PATERNA
GUALTIERI C. – RICCI
IV: SFIRA
VAR: NASCA
AVAR: COLAROSSI
PISA – REGGINA h. 14.00
SERRA
RANGHETTI – VIVENZI
IV: CREZZINI
VAR: FOURNEAU
AVAR: PERENZONI
PERUGIA – ASCOLI h. 16.15
PICCININI
TOLFO – DI MONTE
IV: MADONIA
VAR: DIONISI
AVAR: FERRIERI CAPUTI
SPAL – VENEZIA Domenica 11/09 h. 16.15
MANGANIELLO
VONO – CAVALLINA
IV: FIERO
VAR: NASCA
AVAR: RUTELLA