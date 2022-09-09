Serie B – designazione arbitri

Redazione 9 Settembre 2022 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie B – designazione arbitri

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 10 settembre.

PALERMO – GENOA    Venerdì 09/09 h. 20.30

COSSO

DI GIOIA – SCATRAGLI

IV:      SCATENA

VAR:     SACCHI

AVAR:       RASPOLLINI

BENEVENTO – CAGLIARI    h. 14.00

AURELIANO

MONDIN – YOSHIKAWA

IV:      CAVALIERE

VAR:     MASSIMI

AVAR:       DI VUOLO

CITTADELLA – FROSINONE    h. 14.00

GHERSINI

MIELE D. – BARONE

IV:       BONACINA

VAR:      MARESCA

AVAR:       ROSSI C.

COMO – SUDTIROL    h. 14.00

FELICIANI

SECHI – FONTANI

IV:     BURLANDO

VAR:     RAPUANO

AVAR:     MASTRODONATO

COSENZA – BARI    h. 14.00

GARIGLIO  

ZINGARELLI – MINIUTTI

IV:      ANCORA

VAR:     LA PENNA

AVAR:     VECCHI

MODENA – BRESCIA    h. 14.00

MINELLI

VIGILE – TRASCIATTI

IV:     BORDIN

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:      ROCCA

PARMA – TERNANA    h. 14.00

PATERNA

GUALTIERI C. – RICCI

IV:     SFIRA

VAR:     NASCA

AVAR:     COLAROSSI

PISA – REGGINA    h. 14.00

SERRA

RANGHETTI – VIVENZI

IV:     CREZZINI

VAR:      FOURNEAU

AVAR:       PERENZONI

PERUGIA – ASCOLI    h. 16.15

PICCININI

TOLFO – DI MONTE

IV:       MADONIA

VAR:      DIONISI

AVAR:      FERRIERI CAPUTI

SPAL – VENEZIA    Domenica 11/09 h. 16.15

MANGANIELLO

VONO – CAVALLINA

IV:     FIERO  

VAR:     NASCA

AVAR:      RUTELLA