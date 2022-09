Napoli, Osimhen:lesione di secondo grado del bicipite femorale destro

Questo l’esito degli esami diagnostici cui si è sottoposto in mattinata l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. (foto: Leonardo Bellafemina)

Nella sfida Champions league contro il Liverpool il nigeriano è uscito dal campo al 41′ del primo tempo sostituito da Simeone per un problema muscolare.

Osimhen già giovedì ha iniziato a svolgere terapie. Tornerà in campo dopo la sosta: salterà dunque le sfide di campionato contro lo Spezia in programma sabato alle 15 al Maradona e quella di domenica 18 a San Siro contro il Milan e la seconda uscita di martedì prossimo in Champions a Glasgow contro i Rangers.