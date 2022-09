Dominio assoluto dei biancocelsti nella prima uscita Europa League. Sarri ai microfoni Sky Sport:

“In Europa le gare sono tutte difficili perché le squadre straniere hanno la mentalità diversa, in Italia spesso sullo 0-4 ci si arrende – ha commentato Sarri a fine partita -. Non dovevamo smettere di giocare, ma per un’ora abbiamo fatto una prova di alto livello. Abbiano rallentato nel finale cosa che non dobbiamo mai fare”.