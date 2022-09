Fiorentina , Italiano:” costruiamo, ma alla fine non concretizziamo”

” Troppi errori , quando dobbiano chiudere un match, ci stiamo abituando a questo tipo di epilogo”.

In ogni partita non riusciamo a concretizzare le cose più semplici, normale che ci complicano la vita. Non abbiamo dimostrato tutto il nostro valore. Poco freddezza sotto porta. I ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la partita. Sono stati buttati via due punti importanti. Abbiamo tirato 30 volte in porta facendo un solo gol. Non vinciamo una partita che era da vincere”. Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio contro il Riga in Conference League.