Europei pallanuoto Femminili: L’Italia conquista il bronzo. Olanda sconfitta 16-13. La Spagna si prende l’oro.

Agli Europei in corso a Spalato in Croazia, le ragazze della pallanuoto si sono prese il bronzo, battendo l’Olanda per 16-13 nella finale che metteva in palio il terzo posto. . Partita ricca di capovolgimenti di fronte, con l’Italia sempre in grado di ribattere colpo su colpo e poi di prendere il sopravvento sulle avversarie, questa volta costrette a inchinarsi. I parziali dei quattro tempi: 5-4; 3-4; 2-4; 6-1.

La Spagna batte la Grecia in Finale A e conquista l’oro

In una finale che la Grecia ha basato su una prestazione molto fisica, la Spagna sembra prendere un buono slancio nel primo quarto che finisce 3-0. La Grecia non si arrende e lotta per tutta la partita e rimonta portandosi sul 4-3 all’inizio dell’intervallo. Le due squadre si conoscono bene ed agli ultimi mondiali il match era finito con un pareggio. La Grecia ha provato a chiudere il gap all’inizio del quarto quarto (5-4), e sfruttando un momento di debolezza della difesa spagnola si porta sul 6-6, quando Eliftheria Plevritou raccoglie un rimbalzo di Terré e segna quasi sulla linea di porta. La difesa spagnola chiede un due metri che non viene sanzionato dagli arbitri. Poi le giocatrici spagnole stringono i ranghi: Bea Ortiz, ancora una volta trova il vantaggio (7-6) su una espulsione temporanea per le elleniche a meno di due minuti dalla fine. La Grecia si distrae e infine Espar compensa un rigore sbagliato nel secondo tempo con un gol, che ha richiesto una revisione del VAR, ma che alla fine ha fatto segnare sul tabellone un 8-6 che già metteva una buona ipoteca sul risultato finale, messo definitivamente al sicuro da un ulteriore gol a meno di un minuto dalla fine. I parziali dei quattro tempi: 3-0; 1-3; 1-0; 4-3.