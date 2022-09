Bicchiere mezzo pieno per la Viola. Nel debutto in Conference League, la squadra allenata da Italiano non va oltre il apreggio contro RFS Rifa. Al Franchi finisce 1-1.

Dopo un primo tempo di assoluto dominio, con le parate di Steinbors ad evitare la rete, la Fiorentina passa al 55′ con Barak. I lettoni però non mollano e pareggiano in contropiede con l’attaccante Ilic (74′). Inutile il forcing viola, con due errori di Jovic: finisce 1-1.