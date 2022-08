Coppa Italia – Risultati

Nei trentaduesimi il Modena ha battuto 3-2 il Sassuolo, Qualificato anche il Genoa che si è imposto 3-2 sul Benevento a Marassi. Passano Cremonese e Bologna

CREMONESE-TERNANA 3-2

17′ aut. Bogdan (C), 22′ Okereke (C), 54′ Rovaglia (T), Palumbo (57′), 60′ Quagliata (C)

IL TABELLINO

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez; Ghiglione (Ciofani), Pichel, Castagnetti (Acella), Valeri (Bonaiuto); Zanimacchia; Tsadjout (Bianchetti), Okereke (Quagliata). All. Alvini.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Ghiringhelli (Defendi), Bogdan, Capuano, Martella (Corrado); Agazzi (Capanni), Di Tacchio (Proietti), Palumbo; Partipilo, Pettinari; Rovaglia (Ferrante). All. Lucarelli.

BOLOGNA-COSENZA 1-0

64′ Sansone

IL TABELLINO

BOLOGNA (4-4-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri (Cambiaso), Schouten, Dominguez (Aebischer), Lykogiannis; Soriano (Vignato), Sansone (Barrow); Arnautovic. All. Mihajlovic

COSENZA (4-2-3-1): Matosevic; Rispoli (Martino), Rigione, Vaisanen, Panico; Voca, Vallocchia (Venturi); Brignola (Prestianni), Florenzi, D’Urso (Zilli); Larrivey (Butic). All. Dionigi.

MODENA-SASSUOLO 3-2

11′ Falcinelli (M), 30′ e 52′ Mosti (M), 47′ rig. Berardi (S), 88′ Ayhan (S)

IL TABELLINO

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Cittadini (83′ Silvestri), Pergreffi, Azzi; Gargiulo (89′ Minesso), Panada (69′ Gerli), Magnino; Mosti (83′ Armellino); Falcinelli (89′ De Maio), Diaw. All. Tesser

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (46′ Rogerio), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (78′ Defrel), Henrique (46′ Maxime Lopez), Thorstvedt (64′ Harroui); Berardi, Raspadori, Ceide (46′ Martinez). All. Dioni

GENOA-BENEVENTO 3-2

35′ e 45′ Gudmunsson (G), 48′ Glik (B), 64′ rig. Coda (G), 96′ Karic (B)

IL TABELLINO

GENOA (4-4-2): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli (66′ Galdames); Portanova (66′ Jagiello), Badelj, Frendrup, Gudmunsson (73′ Yalcin); Coda (86′ Melegoni), Ekaban (73′ Yeboah). All. Blessin

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Pastina, Foulon; Koutsoupias (80′ Masciangelo), Viviani (75′ Karic), Acampora (66′ Tello); Vokic (66′ La Gumina), Forte, Improta (74′ Farias). All. Caserta

LE GARE GIA’ GIOCATE

CAGLIARI-PERUGIA 3-2

UDINESE-FERALPISALO’ 2-1

LECCE-CITTADELLA 2-3 d.t.s.

SAMPDORIA-REGGINA 1-0

PISA-BRESCIA 1-4

SPEZIA-COMO 5-1

EMPOLI-SPAL 1-2 d.t.s.

TORINO-PALERMO 3-0

VENEZIA-ASCOLI 2-3

VERONA-BARI 1-4

MONZA-FROSINONE 3-2

SALERNITANA-PARMA 0-2

LA FORMULA

In questi trentaduesimi di finale, in gara secca da venerdì 5 agosto fino a oggi lunedì 8, si giocano sedici partite. In campo le squadre di C che hanno superato il turno preliminare, quelle di Serie B e i club di Serie A classificati dal nono al ventesimo posto dell’ultimo campionato. Chi passa accede al terzo turno in programma il 19 ottobre