A Silverstone nel Gran premio d’Inghilterra ‘RE MAX’ centra la sesta vittoria consecutiva

Sesta vittoria consecutiva del campione in carica nel decimo appuntamento del Mondiale

Al via le due McLaren fanno il ‘solletio’ al campione del Mondo Max Verstappen poi l’olandese dopo un paio di giri comincia il suo solito assolo anche a Silverstone aggiudicandosi il Gran Premio centrabdo la sesta vittoria consecutiva , sempre piùà eader in classifica piloti. Sui due gradini poù bassi del podio Lando Norris e Lewis Hamilton, il sette volrte campione del mondo davanti al giovane ‘rampante’ argentino Oscar Piastri.

Mezza delusione per le due Ferrari nono posto con Charles Leclerc , udecimo Carlos Sainz. Top five per George Russell con l’altra Mercedes. Anche Sergio Perez (in rimonta da centro gruppo), Fernando Alonso e Alexander Albon davanti alle due Rosse.

L’ottava vittoria stagionale su dici gare permette a Verstappen di salire a quota 255 punti nella classifica generale segue Sergio Perez a -99 punti , Alonso (137).

Classifica e tempi del GP di Silverstone:

1 VERSTAPPEN 1:30.975 2 NORRIS 1:31.251 3 HAMILTON 1:31.823 4 PIASTRI 1:30.941 5 RUSSELL 1:31.433 6 PEREZ 1:31.188 7 ALONSO 1:31.711 8 ALBON 1:31.809 9 LECLERC 1:32.257 10 SAINZ 1:31.880 11 SARGEANT 1:31.984 12 BOTTAS 1:31.852 13 HULKENBERG 1:31.776 14 STROLL 1:32.138 15 ZHOU 1:32.114 16 TSUNODA 1:32.780 17 DE VRIES 1:32.420 GASLY RITIRO MAGNUSSEN RITIRO OCON RITIRO

CLASSIFICA PILOTI DOPO IL GRAN PREMIO D’INGHILTERRA

1Max Verstappen 255

2Sergio Perez 156

3 Fernando Alonso 137

4Lewis Hamilton 121

Carlos Sainz Jr. 83

6 George Russell 82

7 Charles Leclerc 74

8 Lance Stroll 44

9 Lando Norris 42

10 Esteban Ocon 31

11 Oscar Piastri 17

12 Pierre Gasly 16

13 Alexander Albon 11

14 Nico Hulkenberg 9

15 Valtteri Bottas 5

16 Guanyu Zhou 4

17 Yuki Tsunoda 2

18 Kevin Magnussen 2

19 Logan Sargeant 0

20 Nyck de Vries 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL GRAN PREMIO D’INGHILTERRA

1 Oracle Red Bull Racing 411

2 Mercedes-AMG Petronas F1 203

3 Aston Martin Aramco Cognizant 181

4 Scuderia Ferrari 157

5 McLaren F1 Team 59

6 BWT Alpine F1 Tea 47

7 Williams Racing 11

8 Haas F1 Team 11

9 Alfa Romeo F1 Team Stake 10

10 Scuderia AlphaTauri 2