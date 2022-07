F1 , Gran Premio d’Austria.Verstappen vince la gara sprint. Secondo Leclerc , terzo Sainz

Il campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) si aggiudica la Sprint Race di Spielberg, guadagna altri 8 punti in classifica.

Il pilota olandese scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di domani.

In prima fila ci sarà la Ferrari di Leclerc (giro veloce), in seconda l’altra Rossa di Sainz con la Mercedes di Russell. Perez , partito in 13^ posizione ha rimontato posizioni piazzandosi al quonto posto .

Come cambia il Mondiale dopo la Sprint:

Max Verstappen – leader

Sergio Pérez: da -34 a -38 (-4)

Charles Leclerc: da -43 a -44 (-1)

Carlos Sainz Jr.: da -54 a -56 (-2)

George Russell: da -70 a -73 (-3)

Lewis Hamilton: da -88 a -95 (-7)

La classifica della Sprint in Austria:

Pos. Pilota Team Tempo 1 M. Verstappen (M) Red Bull / 2 C. Leclerc (M) Ferrari + 2″9 3 C. Sainz (M) Ferrari + 5″6 4 G. Russell (M) Mercedes + 11″3 5 S. Perez (M) Red Bull + 16″9 6 E. Ocon (M) Alpine + 22″3 7 K. Magnussen (M) Haas + 26″0 8 L. Hamilton (M) Mercedes + 27″0 9 M. Schumacher (M) Haas + 26″6 10 V. Bottas (M) Alfa Romeo + 28″1 11 L. Norris (M) McLaren + 31″3 12 D. Ricciardo (M) McLaren + 32″8 13 A. Albon (B) Williams + 38″2 14 L. Stroll (B) Aston Martin + 38″5 15 G. Zhou (M) Alfa Romeo + 41″0 16 P. Gasly (M) AlphaTauri + 40″7 17 Y. Tsunoda (M) AlphaTauri + 43″1 18 N. Latifi (B) Williams + 53″3 19 S. Vettel (B) Aston Martin + 1 giro 20 F. Alonso (M) Alpine RITIRO