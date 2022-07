F1 , Gran Premio d’Austria Max Verstappen ha conquistato la pole position per la sprint race. Perez retrocesso

Formula diversa in Austria così come è stato per quello al Gp di Imola: gara sprint, di soli 100 km che si disputerà oggi (sabato). per stabilire la griglia di partenza La griglia di partenza.

Ieri Max Verstappen ha conquistato la pole position per la sprint race di oggi del Gran Premio d’Austria di Formula 1 dopo un’intera sessione dominata dalle Ferrari, a partire dal Q1. Fino all’ultimo settore dell’ultimo giro utile, l’olandese era ancora dietro a Charles Leclerc, ma poi con un vero e proprio miracolo nell’ultimo settore ha sopravanzato il ferrarista di appena 29 millesimi, facendo sollevare un boato dal pubblico, tutto arancione, tutto per lui. Terzo in griglia domani per la sprint race, 100 chilometri di gara vera che assegneranno i posti per la partenza del Gran Premio di domenica, sarà l’altro ferrarista, Carlos Sainz, fresco vincitore a Silverstone, che è staccato di appena 82 millesimi.

Perez retrocesso dalla quarta alla tredicesima posizione È uscito dai limiti della pista in curva 8 durante la seconda sezione di qualifiche.