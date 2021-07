Tour de France: Cavendish piazza il poker. Pogacar resta in maglia gialla

Mark Cavendish piazza il quao successo di tappa al Tour de France 2021.

Il britannico della Decuninck-Quick-Step vince in volata la 13^ tappa del Tour de France 2021, e sul traguardo di Carcassonne precede il danese Morkov suo compagno di squadra e il belga Philipsen, conquistando il quarto successo in questa edizione e il 34° in assoluto alla Grande Boucle: raggiunto Eddy Merckx.Lo sloveno Tadey Pogacar resta maglia gialla. Simon Yates si è ritirato a eguito di una caduta a 60 Km dall’arrivo. Stessa sorte Roger Kluge ed Hamilton. Domani è in programma la 14^ tappa , 183.7 chilometri da carcassonne a Quillan.

L’ordine d’arrivo della tappa di oggi

1) MARK CAVENDISH (DECEUNINCK)

2) MICHAEL MORKOV (DECEUNINCK) st

3) JASPER PHILIPSEN (ALPECIN FENIX) st

4) IVAN GARCIA CORTINA (MOVISTAR) st

5) DANNY VAN POPPEL (INTERMARCHE) st

La classifica generale

1) TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES)



2) RIGOBERTO URAN (EF EDUCATION-NIPPO) +5’18”

3) JONAS VINGEGAARD (JUMBO-VISMA) +5’32”

4) RICHARD CARAPAZ (INEOS GRENADIERS) +5’33”

5) BEN O’CONNOR (AG2R CITROEN) +5’58”

6) WILCO KELDERMAN (BORA-HANSGROHE) +6’16”

7) ALEXEY LUTSENKO (ASTANA-PREMIER TECH) +6’30”

8) ENRIC MAS (MOVISTAR TEAM) +7’11”

9) GUILLAUME MARTIN (COFIDIS) +9’29”

10 PEIO BILBAO (BAHRAIN VICTORIOUS) +10’28”

11) MATTIA CATTANEO (DECEUNINCK-QUICK STEP) +15’35”