Serie B finale playoff gara di andata: Cagliari-Bari 1-1, Antenucci risponde a Lapadula

Finisce 1-1 tra Cagliari e Bari il match di andata finale playoff.

Parte bene la squadra di Ranieri , al (9ì) in vantaggio con Lapadula pescato da Mancosu , il capocannoniere della serie B di testa batte Caprile.

l Bari reagisce subito con Zuzek, vicinissimo al pari di testa al 17′, il Cagliari risponde nuovamente con Lapadula si vede annullare il raddoppio per un offside di Luvumbo, Deiola centra la traversa al 20′ e subito dopo Caprile evita con un grande riflesso la rete di Mancosu.

Prima del riposo (40′) Keddira ha l’occasoione pe pareggiare: fallo di mano di Nandez ,il marocchino calcia centralmente Radunovic respinge.

Nella ripresa il bari attacca , Keddira al (50′) spreca una grande occasione per pareggiare , ancora protagonista Radunovic.

Ranieri perde Mancosu e dalla girandola dei cambi esce meglio il Bari, che trova in Ceter un’arma per scardinare la difesa rossoblù. Benedetti e il colombiano creano due grandi occasioni, ma i Galletti sbattono nuovamente su Radunovic.

Nel finale la pressione del Bari è vibrante , con Di Pardo a salvare sulla linea (88′) per evitare il pareggio di Cheddira. Il muro dei sardi crolla nel recupero, quando Altare stende Folorunsho e causa un rigore: entra Antenucci per calciare e lo trasforma, trovando l’1-1 al 95′. In exteremis il Cagliari, sfiora il gol-vittoria al 102′ con Prelec e dovrà giocarsi la promozione in trasferta. domenica allo stadio San Nicola.