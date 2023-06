Osimhen: De Laurentiis prepara le contromosse

La festa per il terzo scudetto conquistato è già recente passato.

I saluti di Spalletti che preferisce 1 anno sabatico , all’addio di Kim verso il Manchester United , de Laurentiis deve chiarire la posizione di Cristiano Giuntoli: “Giuntoli ha un contratto col Napoli fino a giugno 2024” , così Adl , ma in casa Napoli c’è anche da discutere il futuro di Victor Osimhen . Aurelio De Laurentiis sta pianificando il nuovo ciclo e vuole sapere se potrà contare ancora sul suo bomber con scadenza contratto 2025 e un’ingaggio di 4.2 milioni. In molti, infatti, sono sulle tracce del nigeriano:;Manchester United, Chelsea e Newcastle,Bayern Monaco, al Paris Saint-Germain e al Real Madrid, ora a caccia di un bomber dopo l’addio di Benzema ma, cifre alla mano De Laurentiis valuta il bomber nigeriano ben 120 milioni di euro , allora questi club sarebbero disposti a pagare questa cifra?

Sul futuro di Osimhen in maglia azzurra Tutto dipenderà prossimo vertice con l’agente dell’attaccante.

In caso di cessione di Osimhen, infatti, AdL non vuol farsi trovare impreparato e avrebbe già puntato il suo obiettivo. Se qualcuno dovesse presentarsi alla porta del Napoli con un’offerta di 120 milioni per Victor, gli azzurri darebbero l’assalto a Beto per puntellare il reparto offensivo.