Torneo Europeo Qualificazione Olimpica PARIGI 4-8 Giugno:Oro per la Testa e 4 Pass Olimpici … GRANDISSIME LE AZZURRE

Quinta e ultima giornata di gare quest’oggi in quel del Grand Dome di Parigi in cui si è concluso il Torneo Euroepo di qualificazione Olimpica. (foto: Irma Testa verdetto vincente)

Giordana Sorrentino



Team Italia che farà il suo ritorno in Patria con il seguente bottino: 4 Pass Olimpici (Irma Testa 57 Kg, Giordana Sorrentino 51 Kg, Rebecca Nicoli 60 Kg e Angela Carini 69), 1 Oro (Irma Testa 57 Kg) e 2 Bronzi (Carini 69 Kg e Sorrentino 51Kg).

a destra Rebecca Nicoli



Oro che è arrivato quest’oggi grazie alla netta vittoria della Testa nella finalissima dei 57 kg, che la vedeva opposta all’irlandese Walsh.



“Sono molto soddisfatto ed orgoglioso del nostro Team Azzurro – dichiara il Presidente Flavio D’Ambrosi – che ha riportato un risultato storico con quattro pass olimpici più che meritati dalle valorose Angela Carini, Giordana Sorrentino, Rebecca Nicoli e non ultima Irma Testa, che con l’oro appena conquistato, si è guadagnata una piazza d’onore come testa di serie. Nella boxe femminile siamo tra i paesi più forti e questo grazie alla programmazione ed al rigore scientifico che si sta portando avanti nella preparazione delle azzurre, che sono cresciute talmente tanto da piazzare l’Italia al vertice mondiale. Mio grande rammarico è stato l’annullamento del Torneo Mondiale. Questo ha senza dubbio pregiudicato le chances di qualificazione dei pugili uomini. Basti pensare che per i Giochi di Rio 2016 abbiamo avuto ben tre possibilità per conquistare i pass olimpici: con le APB, con il Torneo Mondiale e con quello continentale”.

Angela Carini





“Sono contentissimo” queste le parole di Coach Renzini “per il mondo in cui Irma, a qualificazione ottenuta, ha affrontato questi ultimi due match, che consideravo dei veri e propri preliminari olimpici. Questa vittoria le assicura, oltretutto, di essere testa di serie a Tokyo e quindi di poter avere un buon sorteggio iniziale. Irma è concentratissima e decisa ad andare in Giappone per fare un grandissimo risultato. Felice per tutte le ragazze che si sono qualificate e che, a mio avviso, hanno tutto per regalarci grandi soddisfazioni ai prossimi Giochi”





FINAL DAY:



FINALE 57 Kg Testa vs Walsh IRL 5-0



INFO TORNEO



Di seguito RISULTATI degli azzurri:



4/6



8° 75 Kg DONNE: Canfora vs Demir (TUR) 0-5



8° 81 Kg UOMINI: Fiori vs Khataev (RUS) 1-4



8° 57 Kg DONNE: Testa vs Vorontsova (RUS) 5-0



8° 60 Kg DONNE: Nicoli vs Triebelova (SVK) W RSCI 3 ROUND



5/6



8° 91 Kg UOMINI: Mouhiidine vs Ylas TUR 5-0



4° 51 Kg DONNE: Sorrentino vs Radanovic SRB 3-2



4° 69 Kg DONNE: Carini vs Sovinco FRA 5-0



4° 60 Kg DONNE: Nicoli vs Dubois ENG 0-5



6/6



4° 57 Kg Testa vs Cacic CRO 5-0



4° 91 Kg Mouhiidine vs GADZHIMAGOMEDOV RUS 0-5



7/6



Semifinale 57 Kg Testa vs Nechita ROM 5-0



Semifinale 51 Kg Sorrentino vs Davison GBR 0-5



SPAREGGIO QUALIFICAZIONE 60 KG: NICOLI vs PITA GRE 5-0



Semifinale 69 Kg Carini vs Apetz GER 1-4



8/6



Finale 57 Kg Testa vs Walsh 5-0



AGONE VISIBILE SU OLYMPIC CHANNEL



5 Donne:



51 KG (PASS OLIMPICO PRIME 6) Giordana Sorrentino QUALIFICATA + BRONZO





69 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 5) Angela Carini QUALIFICIATA + BRONZO





57 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Irma Testa QUALIFICATA + ORO





60 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 6) Rebecca Nicoli QUALIFICATA



75 Kg (PASS OLIMPICO PRIME 4) Assunta Canfora ELIMINATA



2 Uomini :



91 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 4) Abbes Aziz Mohuiidine ELIMINATO



81 Kg (PASS OLIMPICO PRIMI 6) Simone Fiori ELIMINATO



Eliminati a Londra: Manuel Cappai (52 Kg.), Francesco Maietta (57 Kg.), Paolo Di Lernia (63 Kg.), Vincenzo Mangiacapre (69 Kg.), Salvatore Cavallaro (75 Kg.) e Clemente Russo (+91 Kg.), che non poté gareggiare ai preliminari a causa di un’indisposizione fisica.





ITALIA TEAM TORNEO QUALIFICAZIONE OLIMPICA



UOMINI



81 Kg Simone FIORI GS Fiamme Oro



91 Kg Abbes Mouhiidine GS Fiamme Oro



DONNE



51 Kg Giordana SORRENTINO CS Carabinieri



57 Kg Irma TESTA GS Fiamme Oro



60 Kg Rebecca NICOLI GS Fiamme Oro



69 Kg Angela CARINI GS Fiamme Oro



75 Kg Susie Canfora GS Fiamme Oro



STAFF

TEAM LEADER: Vittorio LAI



DT: Emanuele RENZINI



COACH: Gennaro MOFFA

COACH: Riccardo D’ANDREA



FISIOTERAPISTA: Fabio MORBIDINI



MASSAGGIATORE: Pierluigi PANTINI