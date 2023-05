Serei A Tim- Empoli- Salernitana 2-1

( di Serena Albino) -L’Empoli, batte la Salernitana 2-1.

Scontro salvezza al’ ‘Castellani’ e punti preziosi in gioco, Ad iinizio match è l’Empoli a fare la partita , la squadra di Zanetti trova difficiltà a trovare spazi per la densità a centrocampo della Salernitana che provano a riparttire solo in veloci contropiedi.

La prima occasione dei padroni di casa arriva da corner: cross sul secondo palo e colpo di testa di Caputo, lasciato colpevolmente solo, che esalta i riflessi di Ochoa. Il portiere messicano è ancora una volta provvidenziale sul destro dal limite di Cambiaghi, deviato oltre la traversa. Gli ospiti si abbassano sempre di più e al 37’ vanno sotto: è ancora l’attaccante di proprietà dell’Atalanta a ricevere il cross di Ebuehi e siglare di testa il suo sesto gol in campionato, il terzo consecutivo.

Nella ripresa la Salernitana è un’altra squadra: palleggio fluido e pressing sugli avversari, sezna però creare pericoli alla retroguardia toscana.

La squadra di Zanetti sfiora il raddoppio: bella azione personale di Marin, servizio per Parisi, che da ottima posizione calcia alto.

Ancora Empoli con il ‘gioiello’ Baldanzi , l’attaccabte penetra in area , servizo per Caputo, che non riesce a battere Ochoa in uscita. Sul corner seguente Ebuehi colpisce la traversa di testa.

Il raddoppio nell’aria : 66’ è ancora l’ex Venezia a farsi trovare smarcato su calcio d’angolo e freddo nel servire Caputo, che questa volta non sbaglia clamorosamente.

La squadra di Zanetti controlla la partita, ma all’86’ i campani accorciano: Kastanos calcia dal limite dell’area e trova la respinta di Vicario, che non può nulla sulla ribattuta vincente di Piatek. Finisce quindi 2-1 per l’Empoli, che raggiunge quota 38 punti, avvicinando sempre più la salvezza e staccando proprio la Salernitana in classifica, ferma a 35.

IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Vicario Ebuehi (42’ st Stojanovic), Walukiewicz , Luperto , Parisi ; Grassi , Marin , Henderson (14’ st Akpa Akpro ) Baldanzi (33’ st Bandinelli ); Cambiaghi (33’ st Pjaca ), Caputo (42’ st Destro sv). A disp. Ujkani, Perisan, Cacace, Tonelli, Haas, Fazzini, Vignato, Satriano, Piccoli. All. Zanetti

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa ; Bronn , Lovato , Pirola (1’ st Kastanos ); Sambia (1’ st Daniliuc ), Coulibaly (22’ st Bohinen ), Vilhena (40’ Nicolussi Caviglia), Mazzocchi ; Maggiore (1’ st Piatek ), Botheim ; Dia . A disp. Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Iervolino, Bonazzoli. All. Sousa

Arbitro: Volpi

Marcatori: 37’ Cambiaghi (E), 18’ st Caputo (E), 41’ st Piatek (S)

Ammoniti: Lovato (S), Bronn (S), Baldanzi (E), Destro (E)