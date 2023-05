Cori razzisti contro Vlahovic. Chiusura per un turo della Curva dell’Atalanta

Giudice sportivo ha sancito la chiusura per un turno della curva dell’Atalanta, dopo i cori razzisti nei confronti di Dusan Vlahovic intonati nel corso del match di domenica contro la Juventus. Alla società nerazzurra è stata anche inflitta una multa di 10.000 euro. Gli osservatori della Procura federale hanno riportato “cori beceri e insultanti di discriminazione razziale”, provenienti “dall’80% dei circa 9.000 occupanti il settore”.

IL DISPOSITIVO

“Considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori dell’Atalanta occupanti il settore denominato ‘Curva Nord Pisani’ levavano, al 46°, 47°, 53 ° e 54° del secondo tempo, cori beceri e insultanti di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Juventus Dusan Vlahovic; considerato che nel suddetto rapporto, i collaboratori dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione razziale, provenivano fino all’80% dei circa 9.000 occupanti il predetto settore; considerato che di tale comportamento del pubblico prendeva nota il direttore di gara, che chiedeva di avvisare dell’accaduto il responsabile dell’ordine pubblico per gli annunci di rito; considerato che il pur meritorio intervento gestuale di alcuni calciatori della squadra di casa nei confronti della propria tifoseria, e in un occasione i fischi di disapprovazione di parte del restante pubblico, non riuscivano a impedire il ripetersi di tali deprecabili manifestazioni; ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare… Delibera di sanzionare l’Atalanta con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Nord Pisani privo di spettatori”.