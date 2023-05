Champions League: Real Madrid-Manchester City.Le ultime

Match cluo semifinale d’andata Champions League ore 21 Real madrid (detentore della Coppa , contro manchester City .

Al Santiago Bernabeu Ancelotti Vs Guardiola , scontro ad altissimo livello tra le due squadre più in forma in Europa, guià entrambe protagoniste la scoirsa stagione di una semifinale scoppiettante.

Benzema- contro Haaland nella doppia sfuda pirotecnica come è accaduto la scorsa stagione allo stesso punto della competizione , allora fu il real madrid a passare il turno.

Quì Rela: pochi dubbi per Ancelotti alle ore 21 scenderà in campo un 4-3-3 con Courtois pronto a difendere i pali e con Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga nelle retrovie. Valverde, Kroos e Modric cercheranno di dettare il ritmo della partita mentre Rodrygo, Benzema e Vinicius Jr. proveranno a bucare gli avversari e sanno bene come farlo.

Quì City: Guardiola scheirerà un mosulspeculare. Tra i pali Ederson mentre Walker, Dias, Akanji e Stones avranno il compito di fermare le azioni offensive del Real Madrid. Rodri, De Bruyne e Gundogan nella zona centrale campo non dovranno lasciarsi sopraffare dal centrocampo madrileno e infine Silva, Grealish e uno scatenato Haaland giocheranno in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

REAL MADRID (4-3-3) – Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr. All.: Carlo Ancelotti.–

MANCHESTER CITY (4-3-3) – Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; Rodri, De Bruyne, Gundogan; Silva, Grealish; Haaland. All.: Pep Guardiola